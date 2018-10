European Lithium Aktie: In bester Gesellschaft!

Bei seinem Wolfsberg-Projekt in Österreich wird European Lithium wohl schon bald einen neuen Nachbarn begrüßen dürfen. Laut aktuellen Medienberichten hat sich das Unternehmen Jadar Lithium die Rechte gesichert, um in direkter Nähe Explorationsarbeiten vorzunehmen. Bei diesen sollen die gleichen Experten helfen, die bereits European Lithium zur Seite standen. Offenbar wird damit gerechnet, dass die Lithium-Vorkommen an den Grenzen des European-Lithium-Projektes nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.