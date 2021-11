European Lithium-Aktie: Zurück auf Anfang!

Nach einem guten Start in die neue Woche mit Zuwächsen von 7,41 Prozent geht es für die European Lithium-Aktie seit Dienstag wieder in südlicher Richtung. Nach Verlusten von 3,45 Prozent am Vortag kamen die Notierungen im Mittwochshandel sogar um mehr als 7 Prozent zurück. An der australischen Heimatbörse beendete der Kurs den Handel mit 0,130 australischen Dollar (AUD).

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

European Lithium-Aktie: Jetzt wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!