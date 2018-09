European Lithium Aktie: Wolfsberger Lithium-Projekte sollen ganz nach oben!

Das Koralpe-Projekt von European Lithium befindet sich rund 20 km östlich von Wolfsberg und stellt so etwas wie das Flaggschiff des Unternehmens dar. Genau so soll es auch an der Börse behandelt werden. Im Handel an der Wiener Börse wird für die verantwortliche Tochter nicht nur ein einfaches Listing angestrebt.

Stattdessen soll es in den „Prime Market“ gehen, wo sich nur die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.