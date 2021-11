European Lithium-Aktie: Wie weit kann es gehen?

Die European Lithium-Aktie hat so einiges hinter sich. Die zurückliegende Woche startete noch mit viel Ungewissheit. Der Handel hierzulande war noch ausgesetzt und die Anleger warteten ungeduldig auf Neuigkeiten. Die kamen dann kurze Zeit später und hatten es in sich.

In gleich zwei Lithiumprojekte in der Ukraine investiert das Unternehmen und will damit zum größten Lithiumproduzenten auf dem Kontinent emporsteigen. Solche Pläne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



