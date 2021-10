European Lithium-Aktie: Wahnsinn!

Aktien von Lithium-Unternehmen können sich vor Gewinnen derzeit kaum retten. Dahinter steckt der weltweite E-Auto-Boom, da Lithium für die Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus benötigt wird. Die starke Nachfrage hat den Lithium-Preis in den vergangenen Monaten deutlich ansteigen lassen, was dazu führt, dass Anleger bei fast allen Lithium-Titel zugreifen, ganz gleich in welchem Stadium deren Projekte sind.

Eine Wette auf die Zukunft

