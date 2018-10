European Lithium Aktie: Nur eine Gegenbewegung

Wer sich die Performance der European Lithium Aktie am Freitag ansieht, wird zunächst mit einem Papier im Aufschwung rechnen. So wurden etwa an der Börse Stuttgart Gewinne von 4,6 Prozent erzielt. Doch die Anleger dürften sich darüber im Klaren sein, dass dies für sie noch kein Grund zu Feiern ist. Wie viele Analysten korrekt beschreiben, handelt es sich um eine Gegenbewegung, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.