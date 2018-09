European Lithium Aktie: Noch immer keine Entwarnung!

An der Aktie von European Lithium lässt sich derzeit wenig Gutes finden. Das Papier erhöhte zuletzt das Tempo in einem anhaltenden Abwärtstrend und fiel bis auf rund 0,075 Euro zurück. Damit befindet sich der Titel nahe der Bedeutungslosigkeit und auch wenn der Kurs am Mittwochmorgen bisher nicht weiter fiel, kann noch lange nicht von einer Entwarnung die Rede sein. Zumindest spricht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.