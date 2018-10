European Lithium Aktie: Nichts zu machen!

Auf ein Ende des Abwärtstrends bei European Lithium können Anleger weiterhin nicht hoffen. Dafür fehlen dem Titel derzeit einfach die Argumente. Allein in den letzten vier Wochen verlor die Aktie erneut um 20,7 Prozent an Wert, obwohl sie mit einstelligen Centbeträgen ohnehin schon nahe an der Bedeutungslosigkeit notiert. So wie die Dinge sich entwickeln, wird die Aktie auch weiterhin sehr wahrscheinlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.