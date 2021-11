European Lithium-Aktie: Die Korrektur hält an

Der ausgesprochen steile Anstieg, den die European-Lithium-Aktie in den letzten Oktobertagen und Anfang November vollzog, fordert noch immer seinen Tribut. Er endete am 5. November auf einem Hoch bei 0,135 Euro. Seitdem konsolidiert die Aktie ihren dynamischen Anstieg. Dies geschieht in Form eines Dreiecks, das schon bald aufgelöst werden könnte.

Erfolgt die Auflösung zur Oberseite hin, müssen die Bullen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung