European Lithium Aktie: Konsolidierung nach der Krise

Short Positionen konnten Profis der Börse in den vergangenen Tagen zu deutlichen Gewinnen bei der European Lithium Aktie verhelfen. Klassische Anleger mussten stattdessen zusehen, wie das Papier in einen Bärenmarkt gerissen wurde. So verlor die Aktie im Wochenverlauf mehr als zehn Prozent. Nun brachte der Donnerstag neue Hoffnung für die Investoren. Bis zum Handelsschluss verzeichnete das Papier ein Plus von 4,00 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.