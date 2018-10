European Lithium Aktie: Kein Ausbruch in Sicht!

Der Abwärtstrend bei European Lithium scheint einfach kein Ende zu kennen. Auch am Dienstag verliert die Aktie des Unternehmens mit 4,5 Prozent wieder deutlich an Wert. Die Kurse bleiben mit lediglich 0,064 Euro nahe an der Bedeutungslosigkeit und zumindest kurzfristig sieht es für den Titel nicht gut aus. Im Gegenteil, selbst das 52-Wochen-Tief bei 0,034 Euro ist jetzt alles andere als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.