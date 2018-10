European Lithium Aktie: Investoren springen ab

Um die European Lithium Aktie steht es in diesen Tagen nicht sonderlich gut. Die Sorgen der Investoren bewahrheiteten sich am Donnerstag in Gänze. An der europäischen Börse wurde erneut ein Minus von über 11,3 Prozent eingefahren, welches den Kurs auf nur noch 0,0530 Euro stürzen ließ. Während die Hoffnung schwindet, verabschieden sich immer mehr Investoren von der Aktie, der für sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.