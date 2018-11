European Lithium Aktie: Investoren reiben sich die Augen

Besonders an den europäischen Börsen geriet die European Lithium Aktie zuletzt stark unter Druck. Am Freitag folgte nun eine Gegenbewegung, wie sie von den Experten kaum für möglich gehalten wurde. Bereits die vorbörslichen Notierungen konnten den starken Bullenmarkt kaum mehr im Zaun halten. Am Morgen brachen sich schließlich die Gewinne Bahn. An der Frankfurter Börse ging es um fast 16 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.