European Lithium Aktie: Es gibt noch Optimisten!

Die anhaltenden Kursverluste bei European Lithium bringen offenbar noch längst nicht jeden aus der Ruhe. Positiv gegenüber der Aktie äußerte sich jetzt zumindest der Analyst Simon Scholes von First Berlin Equity Research. In einer aktuellen Studie bekräftigt Scholes seine Kaufempfehlung und hebt noch dazu das Kursziel von 0,19 Euro auf 0,22 Euro an.

Ein Beitrag von Robert Sasse.