European Lithium-Aktie: Es geht weiter nach oben!

European Lithium ist ein Bergbauexplorations- und Erschließungskonzern. Der Konzern beschäftigt sich mit der Exploration von Lithium und deren Erschließung in Österreich. Hauptprojekt des Unternehmens ist der Lithiumabbau in Wolfsberg. Es heißt, dass ein sehr großes Vorkommen von Lithium in Österreich zu finden ist. Dies spiegelt sich auch im derzeitigen Kursverlauf der European Lithium-Aktie wieder. Momentan befindet sich der Kurs 0,66 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung