European Lithium Aktie: Es geht nur leicht bergauf

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die European Lithium Aktie startete überraschend stark in den Handel am Mittwoch. Den Bullen gelang es jedoch nicht, die frühen Gewinne im weiteren Handelsverlauf auszubauen. So notierte der Titel am Nachmittag an den europäischen Märkten bei 0,0690 Euro. Das Plus von rund 1,47 Prozent, welches sich daraus ergibt, wird bei den Investoren jedoch nur kurzfristig für Erleichterung sorgen. Sie hätten sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.