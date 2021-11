European Lithium-Aktie: Erstaunlich!

Am Dienstag startete die Aktie von European Lithium mit einem kleinen Rücksetzer in den Tag. Das Unternehmen musste ein Minus von -0,5 % hinnehmen. In den vergangenen fünf Tagen ging es insgesamt um -5,5 % nach unten. Dennoch bleibt der Aufwärtstrend intakt, wenngleich es einen Mangel gibt, der ein wichtiges Detail in der Bewertung darstellt.

European Lithium: Wichtig für die Bewertung!

