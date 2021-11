European Lithium-Aktie: Dieses neue Komitee übernimmt nun die Planung!

Während der Boom der E-Mobilität von China in die westlichen Länder schwappt, bleiben die benötigten Lithiumressourcen in Europa bisher Mangelware. Dieses Problem möchte European Lithium mit seinem Projekt in Wolfsberg lösen.

Aus der Mitte von Europa möchte das Explorationsunternehmen batteriefähiges Lithium an die Länder verkaufen. Allerdings befindet sich das Unternehmen noch inmitten der Planungen des weiteren Vorgehens bei den Lithiumbohrungen.



zur Originalmeldung