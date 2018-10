European Lithium Aktie: Da muss noch mehr kommen!

Nachdem Berichte über angebliche Probleme bei einem Projekt in Kärnten sich als falsch herausgestellt haben, nimmt die Aktie von European Lithium derzeit nur langsam an Fahrt auf. Am Montagmorgen geht es mit dem Titel zwar aufwärts, die Kursgewinne halten sich mit 1,4 Prozent aber noch sehr in Grenzen.

Das Papier erreicht jetzt einen Kurs von 0,073 Euro und muss noch deutlich zulegen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.