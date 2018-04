European Lithium Aktie: Beste Stimmung an der Börse!

Einmal mehr hat European Lithium gute Nachrichten für seine Anleger im Gepäck. Beim Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich konnten kürzlich gute Ergebnisse aus Bohrergebnissen Hinweise darauf liefern, dass in Zone 2 ähnliche Ressourcen lagern wie in Zone 1. Das eigens gesetzte Ziel von 20 Millionen Tonnen bei Wolfsberg könnte damit laut Chairman Tony Sage erreicht werden. Den Anlegern reicht das, um die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.