European Lithium-Aktie: Die Ausgangslage könnte kaum schlechter sein!

European Lithium ist in den vergangenen Tagen der Tendenz nach weiter abgesackt. Der Wert hat die ohnehin spätestens seit Anfang Juli sichtbare charttechnische Abwärtsbewegung noch einmal verschärft. Dabei rutschte der Kurs in einen Bereich, von dem aus kaum noch ein Comeback nach oben denkbar sei, so die Meinung der charttechnischen Analysten.

Denn: Die Werte sind bei weniger als 10 Cent angekommen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.