European Lithium Aktie: Die Anleger sind verunsichert!

Die Verantwortlichen bei European Lithium sind weiterhin vom eigenen Erfolg überzeugt. Es wäre auch traurig, wenn es nicht so wäre. Bei den Anlegern sieht es zum Teil aber völlig anders aus. In den letzten Wochen ließ sich in den sozialen Medien eine zunehmende Verunsicherung feststellen. Zwar sitzt European Lithium auf einem sichtbaren Lithium-Vorkommen und verspricht, mit dem Abbau bis 2021 beginnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.