European Lithium-Aktie: Der Abwärtstrend bleibt ungebrochen

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

In der zweiten Hälfte des Oktobers vollzog die European-Lithium-Aktie einen ausgesprochen steilen Anstieg. Er gipfelte am 5. November auf einem Hoch bei 0,135 Euro. Seitdem vollzieht die Aktie einen dynamischen Abverkauf. Er erreichte am 17. November bei 0,073 Euro sein bisheriges Tief. Trotz der leichten Gewinne, die seitdem zu verzeichnen sind, ist es den Bullen noch nicht gelungen, den Abwärtstrend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung