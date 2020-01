European Innovation Award 2020: Innovativste Produkte der Caravaning-Branche zum zehnten Mal ausgezeichnet

Stuttgart (ots) - Das sind die Top-Trends rund um Reisemobile, Campingbusse undWohnwagen: Auf der Messe CTM 2020 in Stuttgart kürte der DoldeMedien Verlag mitseinen Marken "Reisemobil International", "Camping, Cars & Caravans" und"CamperVans" zum zehnten Mal die innovativsten Produkte - stellvertretend fürEuropas führende Caravaning-Fachredaktionen, die in der Jury vertreten waren.Hersteller der Segmente Reisemobil, Caravans, Vans, Fahrzeug- und Campingzubehörschickten beim European Innovation Award in 15 Kategorien ihre innovativenProdukte für die Saison 2020 ins Rennen. Mehr als 200 Einreichungen zeigten, wieviel Innovationskraft in der Branche steckt und wie kreativ die Award-Teilnehmersind. Besonders beliebt: die Kategorie "Zielgruppenfokus", was beweist, dass dieCaravaning-Hersteller viel Wert auf Kundennähe legen. Die Jurierung der breitgefächerten Einreichungen war Aufgabe der Chefredakteure von 17 Fachmagazinenaus 15 europäischen Ländern. In der Kategorie "Bloggers Favourite" zeichneten 15Blogger und Influencer aus verschiedenen europäischen Nationen ihreTop-4-Innovationen aus.Bei der feierlichen Award-Gala am 12. Januar 2020 wurden die Preise an dieSieger überreicht. Neben den Chefredakteuren Heiko Paul (ReisemobilInternational) und Raymond Eckl (Camping, Cars & Caravans) gratuliertenzahlreiche Mitglieder der europäischen Jury. Ein spannender Vortrag von Uwe vonGrafenstein rundete die Verleihung ab: Der Unternehmer, Investor und Mentorbrachte den Gästen die Magie des Business näher und zeigte wirksame Tricks, diesich im Unternehmensalltag verblüffend einfach anwenden lassen.Die Sieger des European Innovation Awards 2020:Design innen: Hymer GmbH & Co. KG - Hymer Vision VentureDesign außen: Hymer GmbH & Co. KG - Hymer Vision VentureTechnik & Konnektivität: Alois Kober GmbH - Hybrid Power ChassisGrundriss: Adria Mobil - AstellaSicherheit: Carthago Reisemobilbau GmbH - Full-LED FrontscheinwerferSicherheit: Reich GmbH - Easydriver flashlightFahrzeugzubehör: Lippert Components - LCI SmartRoom 2.0Campingzubehör: Dometic GmbH - Kompressorkühlbox CFX3Nachhaltigkeit & Umwelt: PlugVan GmbH - PlugVan WohnmoduleZielgruppenfokus: Carthago Reisemobilbau GmbH - C-Compactline Super lightweightZielgruppenfokus: Volkswagen Nutzfahrzeuge - California Beach CamperMarketing- & PR-Kampagne: Hobby-Wohnwagenwerk GmbH - Kampagne zurMarkteinführung des Hobby-Van Optima Gesamtkonzept Zubehör: Alois Kober GmbH -Weighing function for the supportsystem HY4Gesamtkonzept Campervan: Sunlight GmbH - Cliff XV EditionGesamtkonzept Caravan: Adria Mobil - AstellaGesamtkonzept Reisemobil: Knaus Tabbert GmbH - Knaus L!VE IDie Favoriten der Blogger von Platz 1 bis 4: Hymer GmbH & Co. KG - Hymer VisionVenture, Globevan e.Hybrid - Dethleffs GmbH & Co. KG, Next Generation TrailerPlatform - Alois Kober GmbH, E-Load - E-Trailer B.V.Alle Details zu Siegern und eingereichten Produkten unterwww.european-innovation-award.com.Pressekontakt:DoldeMedien Verlag GmbHVirginie GroßProduktmanagement Events & AwardsNaststraße 19 B70376 StuttgartTelefon +49-711 33 549 309virginie.gross@doldemedien.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117765/4489755OTS: DoldeMedien Verlag GmbHOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell