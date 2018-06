European Hematology Association (Europäische Gesellschaft für Hämatologie): Gesamtüberlebensvorteil von Obinutuzumab gegenüber Rituximab in Kombination mit Chlorambucil bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie und Komorbiditäten

Stockholm (ots/PRNewswire) -Obinutuzumab ist ein durch sogenanntes Glycoengineeringmodifizierter monoklonaler Anti-CD20-Antikörper vom Typ II, der inder Lage ist, chronische lymphatische Leukämie (CLL) durch Bindungund Zerstörung maligner CLL-Zellen anzugreifen. Rituximab ist einnicht durch Glycoengineering modifizierter monoklonalerAnti-CD20-Antikörper vom Typ I, der ebenfalls CLL-Zellen bindet undabtötet.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg )Wir führten eine klinische Studie an einer Population von bisherunbehandelten Patienten mit CLL und koexistierenden Erkrankungendurch (CLL11-Studie). Die Studie umfasste einen direkten Vergleichzweier Chemoimmuntherapien: Obinutuzumab (früher GA101) plusChlorambucil (G-Clb) versus Rituximab und Chlorambucil (R-Clb).Frühere Analysen der Studie mit medianen Beobachtungszeiten von ca.20 bzw. 40 Monaten zeigten für G-Clb im Vergleich zu R-Clb einlängeres progressionsfreies Überleben (PFS, Progression-Free Survivaloder Lebensdauer ohne Verschlechterung der Erkrankung).Auf dem 23. EHA-Kongress präsentieren wir die Ergebnisse derabschließenden Analyse der CLL11-Studie mit einer mittlerenBeobachtungszeit von ca. 5 Jahren. In dieser Analyse wurde nicht nurbestätigt, dass G-Clb dem R-Clb hinsichtlich des progressionsfreienÜberlebens überlegen ist, sondern offenbar auch in Bezug auf dasGesamtüberleben (OS, Overall Survival). Außerdem betrug die medianeZeit bis zur nächsten Behandlung (d.h. die Zeit der Therapiefreiheitnach Abschluss der Studienbehandlung mit G-Clb) ca. 4,5 Jahre und hatsich damit im Vergleich zu R-Clb nahezu verdoppelt.Studienergebnisse:- Unterstützung der Anwendung von Obinutuzumab plus Chlorambucil(G-Clb) als Erstlinientherapie bei Patienten mit CLL undkoexistierenden Erkrankungen.- Empfehlung, Obinutuzumab als den bevorzugten Anti-CD20-Antikörperfür die Chlorambucil-basierte Chemoimmuntherapie zu verwenden, aberauch für zukünftige Kombinationstherapien für CLL.Moderator: Dr Valentin GoedeZugehörigkeit: UniversitätskrankenhausKölnThema: OVERALL SURVIVAL BENEFIT OF OBINUTUZUMAB OVER RITUXIMAB WHENCOMBINED WITH CHLORAMBUCIL IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTICLEUKEMIA AND COMORBIDITIES: FINAL SURVIVAL ANALYSIS OF THE CLL11STUDYValentin Goede wird das Abstract S151 am Freitag, 15. Juni,16:15-16:30 Uhr im Raum A1 präsentieren.EmbargoBitte beachten Sie, dass unsere Embargopolitik für alleausgewählten Abstracts in den Presseveranstaltungen gilt. WeitereInformationen finden Sie hier(https://ehaweb.org/congress/23rd-c/media/) in unserenKongress-Medienrichtlinien.Website: http://www.ehaweb.orgPressekontakt:+31(0)70-3020-099E-Mail: communication@ehaweb.orgOriginal-Content von: European Hematology Association (EHA), übermittelt durch news aktuell