European Green Deal: Luftfahrt unterstützt Klimaschutz in Europa und warnt zugleich vor europäischen Irrwegen

Berlin (ots) - Anlässlich der Vorstellung des Fahrplans für den European GreenDeal erklärte Prof. Klaus-Dieter Scheurle, Präsident des Bundesverbandes derDeutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL): "Wir begrüßen, dass die EuropäischeKommission einen Fahrplan für den Klimaschutz vorlegt. Luftverkehr findet ineinem intensiven weltweiten Wettbewerb statt. Deswegen brauchen wir beimKlimaschutz statt eines Flickenteppichs von nationalen Alleingängen eingeordnetes internationales Vorgehen. Wir brauchen in der Tat beherzte undentschlossene Entscheidungen der EU zur Förderung des Luftverkehrs bei derMarkteinführung von CO2-neutralen Kraftstoffen, denn ohne eine mutigeindustriepolitische Initiative der EU kommt das nicht voran. Bei derCO2-Bepreisung warnen wir eindringlich vor europäischen Alleingängen. Dasschadet wirtschaftlich und ist klimapolitisch kontraproduktiv. Denn solcheAlleingänge verschieben den Luftverkehr nur zu Wettbewerbern aus Drittstaaten."Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verschärfung des Emissionshandels, nachder die Fluggesellschaften für Zertifikate mehr als bislang geplant zahlenmüssten, ist kontraproduktiv, weil sie in ein funktionierendes marktbasiertesSystem eingreift und so Rechts- und Planungssicherheit für alle Beteiligtenkonterkariert. Der marktbasierte Mechanismus des Emissionshandels wirkt undsetzt deutliche Anreize, Emissionen zu reduzieren. So hat sich derZertifikatepreis im Emissionshandel in den letzten zwei Jahren mehr alsverfünffacht und steht heute bei rund 25 Euro pro Tonne CO2. Der Anteil derZertifikate, die käuflich erworben werden müssen, steigt kontinuierlich.Inzwischen müssen unsere Unternehmen bereits den überwiegenden Anteil derZertifikate kaufen. In Europa ist der Luftverkehr bereits seit 2012 als einzigerVerkehrsträger in den Europäischen Emissionshandel einbezogen. Das System stelltsicher, dass die CO2-emittierenden Unternehmen für ihre Emissionen zahlen müssenund gleichzeitig die Emissionen aller in den Emissionshandel einbezogenenWirtschaftsbereiche bis 2030 um 43 Prozent reduziert werden.Statt hier ein funktionierendes System zu verschärfen, sollte die EU dasEmissionshandelssystem mit dem globalen Klimaschutzinstrument CORSIA abstimmen.Das völkerrechtlich verbindliche System CORSIA stellt sicher, dass auch derinternationale Luftverkehr ab dem kommenden Jahr CO2-neutral wächst. Was nochaussteht ist die Abstimmung der beiden Instrumente, so dass sichergestellt ist,dass es nicht zu einer unzumutbaren Doppelbelastung der europäischenMarktteilnehmer kommt.Die deutsche Luftverkehrswirtschaft begrüßt ausdrücklich, dass die Kommissionals Teil ihrer Klimaschutzstrategie Maßnahmen zur Förderung von alternativenKraftstoffen im Verkehrssektor vorsieht. Nur mit synthetischen Kraftstoffen aufBasis von regenerativen Energien lässt sich das Fliegen mittel- bis langfristigCO2-neutral gestalten. Es ist richtig, dass nun auf europäischer Ebene dieWeichen dafür gestellt werden, die notwendigen Produktionskapazitäten zuschaffen, also Anlagen zu bauen. Geklärt werden muss aber auch die Frage, wiediese alternativen Kraftstoffe dann in den Markt gebracht werden, obwohl derPreis derzeit noch drei- bis fünfmal höher ist als der von herkömmlichemKerosin. Neben Fördermaßnahmen sind hier auch Abnahmequoten in der Diskussion."Eine verbindliche Quote für die Beimischung von regenerativen Kraftstoffen mussinternational mit den Hauptwettbewerbsländern des europäischen Luftverkehrsabgestimmt sein. Unterbleibt dies, dann hätte eine Quote fatale Folgen für dieWettbewerbsfähigkeit europäischer Fluggesellschaften und von Drehkreuzflughäfenin Europa", so Prof. Scheurle.Bei der CO2-Besteuerung warnt der Verband vor allen Vorschlägen für einenationale oder europäische Kerosinbesteuerung. Das wäre ein klimapolitischerIrrweg, der zu mehr statt zu weniger Emissionen führt. Fluggesellschaftenwürden, wo immer sie können, in Drittstaaten tanken und den billigerenKraftstoff in die EU transportieren. Unternehmen wie Turkish Airlines oderEmirates könnten bei ihrem Einflug in die EU Kraftstoff für den Rückweg gleichmitnehmen und würden die Steuer so umgehen können. Neben den negativen Effektenauf die CO2-Bilanz des Fliegens würde eine Kerosinbesteuerung im europäischenAlleingang auch im Wettbewerb zu großen Verwerfungen führen, denn aufgrund derungleichen Besteuerung könnten die Fluggesellschaften aus Drittstaaten deutlichgünstigere Tickets anbieten. Hierzu Prof. Scheurle: "Statt des Irrweges einereuropäischen Kerosinsteuer wird andersherum ein Schuh daraus: In der EU sollteneinzelne bestehende nationale Luftverkehrsteuern, wie die in Deutschlandbestehende, durch eine Entscheidung der EU zur Einführung dieser Steuern inallen EU-Mitgliedstaaten ersetzt werden."Fortschritte bei der Modernisierung der Flugsicherungsdienste könnten dieCO2-Emissionen im europäischen Luftraum signifikant reduzieren. Die Umsetzungdes Single European Sky ist eine wichtige Klimaschutzmaßnahme für denLuftverkehr, die sofort wirkt. Daher sollte die Weiterentwicklung deseuropäischen Flugsicherungsraums ein ganz wesentlicher Baustein bei derKlimaschutzstrategie der EU sein.Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) wurde 2010 alsgemeinsame Interessenvertretung der deutschen Luftverkehrswirtschaft gegründet.Mitglieder des Verbandes sind Fluggesellschaften, Flughäfen, die DFS DeutscheFlugsicherung und weitere Leistungsanbieter im deutschen Luftverkehr. DieMitgliedsunternehmen beschäftigen mehr als 180.000 Mitarbeiter. 