Die European Championships 2018: Ein voller Erfolg für ARD und ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Am Sonntag, 12. August 2018, fanden sie live im Ersten ihrenfulminanten Abschluss im Berliner Olympiastadion: Die EuropeanChampionships - die neue Multisport-Veranstaltung, die in Berlin undGlasgow sieben Europameisterschaften in verschiedenen olympischenSportarten miteinander verknüpfte. Aus Sicht der übertragenden SenderARD und ZDF waren die zehn Sendetage ein voller Erfolg.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Wir haben mit unserenÜbertragungen so viele Zuschauer erreicht, wie wir selbst vorhernicht für möglich gehalten hätten. Die Marktanteile der einzelnenSportarten haben sich im Vergleich zu Einzel-Übertragungen teilweiseverdoppelt, insgesamt haben mehr als 43 Millionen Zuschauermindestens eine Übertragung von den European Championships gesehen,und auch die jungen Zuschauer haben sich überdurchschnittlich fürunsere Übertragungen interessiert. Das ist ein herausragendesErgebnis."ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Ein Hauch von Olympia lag über denÜbertragungen. Das Konzept ist voll aufgegangen - im Fernsehen undOnline mit den Livestreams. Wir haben der Vielfalt des Sports eineBühne geboten, die genutzt wurde. Turnen, Schwimmen, Rad, Triathlon,Leichtathletik, Rudern, Golf - die Kombination dieserEuropameisterschaften war für eine Premiere eine gelungene Erfahrung.Alle haben durch dieses Ereignis gewonnen - die Sportarten ebenso wiewir Sender. Diese Erfolgsgeschichte sollte in vier Jahrenweitergehen."Im Schnitt sahen 2,09 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 15,6Prozent) alle Übertragungen im Ersten und im ZDF. DieARD-Live-Übertragungen erreichten durchschnittlich 2,01 MillionenZuschauer und einen Marktanteil von 15,1 Prozent. Im ZDF waren imSchnitt 2,18 Millionen (Marktanteil: 16,1 Prozent) bei derLive-Berichterstattung dabei. Vor allem die Leichtathletik zog dieZuschauer an: Platz 1 bis 3 erreichten die ARD-Übertragungen am 12.(5,18 Mio.), 10. (4,70 Mio.) und 8. August (4,56 Mio.) 2018, jeweilsab 20.15 Uhr. Die höchsten Werte erreichte das ZDF mit denLeichtathletik-Übertragungen am 9. und 11. August 2018 mit 4,50beziehungsweise 4,45 Millionen Zuschauern am Abend. DenFünf-Minuten-Spitzenwert mit 6,17 Millionen erzielte die4x100m-Staffel der Damen am Sonntag, 12. August, um 21.20 bis 21.25Uhr im Ersten. Der ZDF-Spitzenwert lag am Donnerstag, 9. August 2018,ab 21.20 Uhr bei 5,81 Millionen Zuschauern (Speerwerfen Männer /Vorstellung 100m-Hürden Frauen). Hohe Werte von mehr als dreiMillionen Zuschauern erreichten am Wochenende auch das Kunst- undTurmspringen, Triathlon und Zusammenfassungen vom Golf.Die European Championships sind eine Veranstaltung, diefederführend von der EBU (European Broadcasting Union) ins Lebengerufen und in diesem Jahr erstmalig umgesetzt wurde. DieFederführung innerhalb der ARD lag beim Norddeutschen Rundfunk.https://presseportal.zdf.de/pm/die-european-championships-im-zdf/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell