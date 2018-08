European Championships 2018: Leichtathletik und Schwimmen im Fokus des dritten ZDF-Sendetages (FOTO)

Mainz (ots) -European Championships total heißt es am Dienstag, 7. August 2018,im ZDF. Mit zahleichen Finals und Entscheidungen erwartet dieZuschauer eine spannende und umfangreiche Berichterstattung ausBerlin und Glasgow - live und in Zusammenfassungen.Erstmals rückt das Berliner Olympiastadion und damit dieLeichtathletik in den Fokus der ZDF-Zuschauer. Daneben bilden dieSchwimm- und Bahnrad-Wettbewerbe in der schottischen Metropoleweitere Schwerpunkte des Sendetages."ZDF SPORTextra" überträgt live und in Zusammenfassungen von 9.05Uhr bis zu den "heute"-Nachrichten um 19.00 Uhr. Zur bestenSendezeit, von 19.15 bis 22.00 Uhr, geht es mit weiterenÜbertragungen aus Berlin und Glasgow weiter.Erste Entscheidungen stehen bereits am Vormittag auf dem Programm:darunter die Finals der 50-km-Geher und der Mountainbikerinnen. Dazudie ersten Disziplinen der Zehnkämpfer, diverse Vorläufe und dieQualifikation im Kugelstoßen der Frauen. Aus deutscher Sicht ist vorallem die Qualifikation der Diskuswerfer mit den Harting-Brüdern vonInteresse. Nachmittags (ab 14.05 Uhr) geht der Blick wieder RichtungGlasgow, wo verschiedene Bahnrad- und Schwimmwettbewerbe anstehen.Dabei gibt es die ersten Finals der Kunst- und Turmspringer(1-Meter-Brett), im Synchronschwimmen, bei den Keirin-Wettbewerben -auch die Mountainbike-Herren küren ihren Europameister.Ab 17.20 Uhr melden sich Reporter Thomas Wark und ExperteChristian Keller mit weiteren Finalrennen aus dem TollcrossInternational Swimming Centre in Glasgow. Dazu zählen die 1500m derFrauen, die 50m Schmetterling der Männer und die200m-Freistil-Staffel der Frauen. Zwischendurch wird nach Berlingeschaltet, wo der Hochsprung im Zehnkampf und das Finale derHammerwerfer auf dem Programm stehen. Im Anschluss an die 19.00Uhr-"heute"-Nachrichten kommentieren die ZDF-Reporter Peter Leisslund Marc Windgassen weitere Entscheidungen im Olympiastadion: Zu denHöhepunkten zählen die 100m-Finals der Männer und Frauen, der10.000-Meter-Lauf und das Finale der Kugelstoßer. Die deutschenHoffnungen ruhen dabei auf Topsprinterin Gina Lückenkemper undKugelstoßer David Storl, der nach überwundener Formschwäche seinenvierten EM-Titel anstrebt.Moderator im Berliner Olympiastadion ist Norbert König, an seinerSeite ist ZDF-Leichtathletik-Experte Michael Schrader. Rudi Cerneführt durch die Übertragungen aus Glasgow.https://presseportal.zdf.de/pm/die-european-championships-im-zdf/https://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell