European Capital of Smart Tourism 2020 Wettbewerb gestartet

Berlin (ots) - Die Europäische Kommission hat den Start desWettbewerbs European Capital of Smart Tourism 2020 bekanntgegeben.Die Initiative zeichnet europäische Städte für ihre herausragenden,innovativen und nachhaltigen Praktiken im Tourismus aus.Der Tourismus ist der drittgrößte sozioökonomischeWirtschaftszweig in der EU und macht rund 10% des BIP aus. Der Sektorspielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Wachstum undArbeitsplätzen, birgt jedoch noch ungenutztes Potenzial. Mit dieserInitiative möchte die EU herausragende Erfolge der europäischenStädte im Bereich des Smart Tourism ehren und sicherstellen, dasssowohl Besucher als auch Einwohner davon profitieren können.Die EU-Initiative European Capitals of Smart Tourism, wurde aufVorschlag des Europäischen Parlaments initiiert, das ihreFinanzierung für 2018 - 2019 durch eine vorbereitende Maßnahme (engl.Preparatory Action) gesichert hat. Umgesetzt wird sie von derEuropäischen Kommission. Die Initiative hat zum Ziel, die durch denTourismus hervorgerufene innovative Entwicklung in den Städten der EUund ihrer Umgebung zu stärken, ihre Attraktivität zu steigern sowiedas Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zufördern. Ziel ist auch, eine Plattform für den Austausch von BestPractices zwischen den am Wettbewerb teilnehmenden Städten,Möglichkeiten für die Zusammenarbeit und neue Partnerschaften zuschaffen.In dem Wettbewerb um die European Capital of Smart Tourism 2020werden die Städte gebeten, innovative Maßnahmen im Tourismus in vierBereichen zu demonstrieren: Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit,Digitalisierung, Kulturerbe und Kreativität. Die Anträge werdenzunächst von einem unabhängigen Gremium bewertet. Im zweiten Schrittwerden bis zu 10 Städte, die es in die engere Auswahl geschaffthaben, eingeladen, die Maßnahmen ihrer Stadt vor der europäischenJury zu präsentieren. Die europäische Jury wählt letztendlich zweiGewinner: die European Capitals of Smart Tourism 2020. Diese werdenim Oktober 2019 bei der Preisverleihung bekannt gegeben.Beide Siegerstädte erhalten im Jahr 2020 Kommunikations- undMarkenunterstützung von Experten. Dazu gehören die Produktion einesWerbevideos, einer großen Skulptur, die an prominenter Stelleinstalliert werden soll, vielfältige Werbemaßnahmen und Sichtbarkeitauf EU-Ebene. Darüber hinaus werden vier Städte, die in den einzelnenKategorien die höchste Punktzahl erreichen, auf der Grundlage derBewertung durch die Experten mit den European Smart Tourism Awards2020 ausgezeichnet.Für eine Bewerbung füllen die Vertreter einer Stadt dasOnline-Formular aus. Bewerbungsschluss ist der 10. Mai 2019 um 18:00Uhr MEZ.Die European Capitals of Smart Tourism Initiative ist erstmaligauf der ITB in Halle 1.1 Stand 213 vertreten. Zusätzlich stellen dieEuropean Capitals of Smart Tourism 2019, Helsinki und Lyon amDonnerstag, den 7. März von 11:00 bis 11:30 Uhr auf der eTravel Stage(Halle 6.1) der Reisemesse Best Practices aus ihren Städten vor. Von16:00 bis 17:00 Uhr sind interessierte Fachbesucher dann eingeladen,an der Informationsveranstaltung in Raum Lindau 3, Meeting Bridge Ateilzunehmen.Hinweise für Redakteure1.Mit Smart Tourism wird auf neue Herausforderungen undAnforderungen in einem sich schnell verändernden Sektor reagiert,dazu gehören die Nachfrage nach digitalen Informationen, Produktenund Dienstleistungen; Chancengleichheit und Zugang für alleReisenden; lokale nachhaltige Entwicklung; und Unterstützung für dieKreativwirtschaft und lokale Talente.2.2018 stachen Helsinki und Lyon aus den 38 EU-Städten, die sichbeworben hatten, heraus und wurden zu den European Capitals of SmartTourism 2019 gekürt.3.Einzelheiten zur Bewerbung und zu den Bedingungen undVorraussetzungen finden Sie unter www.SmartTourismCapital.eu.Bewerbungsschluss ist der 10. Mai 2019 um 18:00 Uhr MEZ.4.Die Initiative richtet sich an Städte in der EU mit über 100.000Einwohnern. In Ländern, in denen keine Stadt mehr als 100.000Einwohner zählt, kann die größte Stadt an der Ausschreibungteilnehmen. Weitere Informationen finden Sie im Bewerbungsleitfaden(engl. Guide for Applicants).5.Zulässige Bewerbungen werden anhand einer Reihe festgelegterKriterien von einer Gruppe unabhängiger Experten bewertet. DieEuropäische Kommission wird auf der Grundlage dieser Bewertung bis zuzehn Städte in die engere Wahl ziehen und sie einladen, ihreKandidatur vor einer europäischen Jury zu präsentieren. Dieeuropäische Jury kürt zwei Städte zur European Capital of SmartTourism 2020.6.Die Finalisten werden im August 2019 bekannt gegeben und dieGewinner werden im Oktober 2019 bei der Preisverleihung verkündet.Pressekontakt:European Capital of Smart Tourism Sekretariat:info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 707Original-Content von: European Capital of Smart Tourism, übermittelt durch news aktuell