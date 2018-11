European Capital of Innovation Award: Hamburg eine der führenden Innovationsmetropolen Nordeuropas (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Hansestadt zählt zu den Gewinnern des European Capital ofInnovation Award (I-Capital Award), der heute, Dienstag, 6. November,im Rahmen der internationalen Konferenz Web Summit in Lissabonvergeben wurde. Der Sieger Athen gewinnt das Preisgeld von 1 Mio.Euro, Hamburg und die weiteren Finalisten - Aarhus, Leuven, Toulouseund Umea - erhalten je 100 000 Euro. Dr. Torsten Sevecke, Staatratder Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, nahm den Preisgemeinsam mit Dr. Rolf Strittmatter, Vorsitzender derGeschäftsführung Hamburg Marketing GmbH von Carlos Moedas,EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation, entgegen.Der Preis wird seit 2014 jährlich an die europäische Stadtvergeben, die am besten technische Innovationen zur Verbesserung desLebens ihrer Bürger einsetzt. Hamburg hat sich dieses Jahr das ersteMal beworben und gleich einen Platz unter den sechs führendenInnovationsmetropolen Nordeuropas erzielt."Das ist eine hervorragende Anerkennung unserer Arbeit", sagt Dr.Torsten Sevecke, Staatsrat der Behörde für Wirtschaft, Verkehr undInnovation. "Es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dasWachstum unserer Stadt durch Innovationen aktiv zu gestalten und miteiner Verbesserung von Wirtschaftskraft, Lebensqualität undKlimafreundlichkeit erfolgreich zu verbinden.""Als Top 6 mit Sieger Athen sind wir eine der führendenInnovationsmetropolen Nordeuropas", freut sich Dr. Rolf Strittmatter,Vorsitzender der Geschäftsführung Hamburg Marketing GmbH. "DieI-Capital Bewerbung mit einem Platz unter den ersten sechs stärkt unsin der Positionierung und Profilierung Hamburgs alsverantwortungsvolle und zukunftsorientierte Innovationsmetropole.Unter dem Leitthema Future Hamburg zeigen wir, dass in Hamburginnovative, nachhaltige Lösungen für lokale und globaleHerausforderungen entstehen. Dank der engen Zusammenarbeit vor Ortaber auch international trifft dieser gewählte Ansatz den Kern deseuropäischen Gedankens der Vernetzung und der Weiterentwicklung vonStädten."Insgesamt hatten sich 27 Städte bei dem Wettbewerb beworben.In der umfangreichen Bewerbung hatte Hamburg dargestellt, wie dieStadt innovative Lösungen für gesellschaftliche, urbaneHerausforderungen realisiert. Unter dem Titel "Connect, Collaborate,Create" fördert Hamburg das Innovationsökosystem der Stadt mit demZiel, die Qualität des städtischen Lebens zu verbessern und sichgleichzeitig den globalen Herausforderungen zu stellen.Wichtige Projekte sind dabei u. a. das digitaleBürgerbeteiligungssystem DIPAS, um Planungsdialoge vor Ort online zuverbinden. Oder das intelligente Verkehrskonzept Switchh, mit dem derBürger die für sich beste Kombination aus öffentlichenVerkehrsmitteln, Carsharing oder dem lokalen Stadtrad wählen kann. ImBereich der Forschung und Wissenschaft setzt Hamburg in den Bereichender Virenforschung und der Klimaforschung internationale Maßstäbe.Der Bewerbungsfilm steht auf der Website future.hamburg unter demVimeo Link https://vimeo.com/280336293 zur Verfügung.Pressekontakt:Pressekontakt:Hamburg Marketing GmbHIngrid Meyer-BosseLeitung UnternehmenskommunikationTel: +49 40 41 11 10 - 638 Fax: +49 40 41 11 10 - 895Mail: ingrid.meyer-bosse@marketing.hamburg.deWeb: www.marketing.hamburg.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell