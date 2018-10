European Business Awards und RSM: Britische Unternehmen verlieren bei europäischen Verträgen, da Europa Handelsabkommen mit den USA sucht

London (ots/PRNewswire) -- 8 % der europäischen Unternehmen haben ihre Geschäfte mitbritischen Zulieferern reduziert- EU-Unternehmen noch unsicher, ob Handelsabkommen mit den USA oderGroßbritannien bevorzugt werden soll- 20 % der Unternehmen in Europa und Großbritannien haben alsReaktion auf restriktive Handelsbeschränkungen innerhalb derletzten 12 Monate mehr als 10.000 GBP ausgegebenEine neue Forschungsstudie, die für RSM, dem sechstgrößtenglobalen Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs-und Consultingunternehmen durchgeführt wurde, zeigt, dass 8 % derUnternehmen in der europäischen Union als direkte Reaktion auf denbevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens ihre Geschäftsverbindungenmit britischen Zulieferern reduziert haben.Zur großen Besorgnis der britischen Wirtschaft sind europäischeUnternehmen momentan noch unentschieden, ob die EU einHandelsabkommen mit Großbritannien oder den USA bevorzugen soll. 23 %der Unternehmen glauben, dass ein Handelsabkommen mit den USAPriorität haben sollte, auch wenn die gleiche Anzahl sich fürGroßbritannien ausspricht. Die USA und Großbritannien sind die beidengrößten Handelspartner der EU und beide Länder haben für EU-VertreterPriorität in Bezug auf den Abschluss eines positivenHandelsabkommens. Nach den intensiven Brexit-Verhandlungen möchtefast die Hälfte (47 %) der EU-Unternehmen, dass die EU denBinnenhandel bevorzugt. Auf beiden Seiten des Ärmelkanals gibt esHardliner, die keine Kompromisse eingehen möchten - daher ist es umso wichtiger, eine Übereinkunft für eine Freihandelszone vor Ablaufder Brexit-Deadlines zu erzielen.Die European Business Awards, Europas größterbranchenübergreifender Unternehmenswettbewerb, führte eine Befragungvon mehr als 500 Entscheidungsträgern etablierter europäischerUnternehmen durch. Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen auf beidenSeiten des Ärmelkanals bereits die finanzielle Belastung durch diegestörten Handelsbeziehungen spüren. In den letzten 12 Monaten gaben20 % der Unternehmen in Europa und Großbritannien mehr als 10.000 GBPaus, um auf restriktive Handelsbeschränkungen wie Brexit undStrafzölle zu reagieren. Mehr als 16 % der Unternehmen gaben sogarmehr als 50.000 GBP aus.Gregor Schmidt, Europäischer Regionalleiter bei RSM International,kommentierte dies:Der internationale Handel befindet sich an einem Scheideweg: wirmüssen regulatorische Hürden und Handelsvorgaben angehen, damitUnternehmen global zusammenarbeiten und konkurrieren können. DerMarkt profitiert davon, wenn kleinere, agilere Firmen die großenPlayer am Markt herausfordern können. Große internationaleUnternehmen werden dem Sturm standhalten können. Sie haben größereRessourcen und Kontingenzpläne, die über mehrere Jahre gut finanziertsind."Mittelständische Unternehmen in Europa hingegen verfügen überkreative Energie, um bei der internationalen Expansion neue Wege zubeschreiten. Damit sie ihre Möglichkeiten jedoch voll ausschöpfenkönnen, müssen unsere Grenzen offen für Handel bleiben".Trotz Gerüchten über einen globalen Handelskrieg erwartet einGroßteil (76 %) der europäischen Unternehmen, während der nächsten 12Monate einen Anstieg ihres internationalen Handels. Trotz derVergeltungssanktionen zwischen den EU und den USA, erwarten 82 % derUnternehmen, die derzeit mit den USA Handel treiben, dass ihrinternationales Handelsvolumen in den nächsten 12 Monaten zunehmenwird. Nachrichten über Tauwetter in der Beziehung zwischen PräsidentTrump und dem Präsidenten der europäischen Kommission, Jean-ClaudeJuncker, werden vor allem die Unternehmen freuen, die als Folge derSanktionen bereits Umsatzeinbußen erleiden mussten.Einige europäische Unternehmen unterstützen, wie es scheint, auchdie Entscheidung der EU, bei der Welthandelsorganisation Beschwerdeüber die Technologietransferpraktiken Chinas zu Beginn des Jahreseinzulegen. Während 9 % der befragten Unternehmen den Diebstahlgeistigen Eigentums für das größte Hemmnis im internationalen Handelhalten, möchten 18 %, dass die EU Sanktionen gegen Länder einführt,die diese Praktiken unterstützen.Jean Stephens CEO von RSM International, meinte hierzu:"International ausgerichtete Unternehmen erfahren derzeit dielängste bislang dagewesene Phase globaler wirtschaftlicherUnsicherheit. Ich freue mich, dass so viele Unternehmen den Einflussder globalen Ereignisse nicht allzu ernst nehmen und in den nächsten12 Monaten mit Wachstumschancen rechnen."Mittelständische Unternehmen verfügen über eine hoheWiderstandskraft und haben auf ihrem Weg vom Start-up zum etabliertenerfolgreichen Unternehmen oft bereits sehr schwere Phasendurchgemacht. Falls die Handelsbarrieren weiter zunehmen, werdenviele dieser Unternehmen erneut auf diese Erfahrungen zurückgreifenmüssen. Um für die Zukunft planen zu können, benötigen die mit unszusammenarbeitenden Unternehmen Planungssicherheit. Da der EU-Gipfelnäher rückt, ist die Zeit gekommen, diesen Führungskräften zuzuhörenund die derzeitigen Unsicherheiten in Bezug auf den internationalenHandel so weit wie möglich auszuräumen.Informationen zur UmfrageDie Forschungsstudie wurde mit europäischen Unternehmendurchgeführt, die an den European Business Awards teilgenommen haben.Die Mehrheit der befragten Firmen waren mittelständische europäischeUnternehmen, die die Definition einer Mitarbeiterzahl von mehrerenHundert oder Tausend erfüllten. Die Stichprobe umfasste Teilnehmervon Unternehmen aus Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland,Italien, Kroatien, Österreich, der Tschechischen Republik, derTürkei, Spanien, Schweden, Ungarn, Zypern und weiteren Ländern.Gesamtzahl der antwortenden Unternehmen: 496Informationen zu RSM:RSM ist das sechstgrößte Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Consulting-Gesellschaften,das mit 800 Niederlassungen und über 43.000 Mitarbeitern in mehr als120 Ländern vertreten ist. Der Honorarumsatz des Netzwerks beträgt5,1 Mrd. USD.Als integriertes Team teilen wir Kompetenzen, Erkenntnisse undRessourcen, sowie einen kundenorientierten Ansatz, der auf einemtiefen Verständnis der Unternehmen unserer Kunden basiert. Auf dieseWeise befähigen wir unsere Kunden, sich mit Zuversichtweiterzuentwickeln und ihr ganzes Potenzial zu realisieren.RSM ist Mitglied des "Forum of Firms", das ebenfalls das Zielverfolgt, weltweit einheitliche und hohe Qualitätsnormen für Finanz-und Wirtschaftsprüfungspraktiken zu fördern.Die Marke RSM wird von einem Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen verwendet, von denenjedes eigenständig agiert. RSM International Limited bietet selbstkeine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsdienstleistungen an. DieMitgliedsunternehmen werden von einer gemeinsamen Vision geleitet,nämlich qualitativ hochwertige professionelle Dienstleistungenanzubieten - sowohl in ihren jeweiligen inländischen Märkten als auchbei der Erfüllung des internationalen professionellenDienstleistungsbedarfs ihres Kundenstamms. http://www.rsm.globalInformationen zu den European Business Awards:Die European Business Awards sollen primär die Entwicklung einerstärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europaunterstützen.Das Programm der European Business Awards dient der europäischenUnternehmensgemeinschaft in dreifacher Hinsicht:- Es feiert und fördert die Erfolge von Einzelnen und vonUnternehmen.- Es zeigt der Unternehmensgemeinschaft Beispiele vonherausragenden Leistungen auf und macht diese bekannt, damit sieanderen als Vorbild dienen können.- Es interagiert mit der europäischen Unternehmensgemeinschaft undruft zu Gesprächen über wichtige Themen auf.Die European Business Awards finden dieses Jahr zum 12. Mal statt.In diesem Jahr nahmen 110.000 Unternehmen aus 34 Ländern teil. Zu denSponsoren und Partnern gehören RSM, ELITE, PR Newswire, Bureau VanDijk. http://www.businessawardseurope.com.Twitter: @rsmEBAFacebook: http://www.facebook.com/businessawardseuropeLinkedIn: die Unternehmensseite "The European Business Awards"Pressekontakt:Vanessa WoodsVanessa.Wood@businessawardseurope.com+44(0)796-6666-657Original-Content von: European Business Awards and RSM, übermittelt durch news aktuell