European Alliance - Erste Serienprojekte von ZDF, France Télévisions und RAI gehen an den Start (FOTO)

Mainz (ots) -Seit einem Jahr arbeiten ZDF, France Télévisions und RAIerfolgreich in der European Alliance zusammen. Nun haben die Senderauf dem europäischen Serienfestival "Series Mania" in Lille(Frankreich) über die Fortschritte der Initiative berichtet. Mit demZusammenschluss sollen sowohl das kulturelle Selbstbewusstsein in dereuropäischen Serienproduktion als auch die eigene Position imWettbewerb gestärkt werden."Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der European Alliance bereitsin kurzer Zeit eine Reihe von hochklassigen Serienprojekten auf denWeg bringen konnten. Wir bündeln die Stärken dreieröffentlich-rechtlicher Sender und produzieren gemeinsam internationalkonkurrenzfähige Serien. Die Bandbreite reicht dabei vonHigh-End-Produktionen bis zu innovativen Serienprojekten für jüngereZielgruppen", so ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler.Mit der Agentenserie "Mirage" werden im April 2019 die erstenDreharbeiten zu einem Projekt der European Alliance starten. Vor derKulisse Abu Dhabis erzählt der Thriller die Geschichte einerSecurity-Expertin für Atomkraft-Anlagen, die ins Fadenkreuz der CIAgerät. Neben Hauptdarstellerin Marie-Josée Croze werden HannesJaenicke, Clive Standen und Jeanette Hain vor der Kamera stehen.Voraussichtlich im Herbst 2019 beginnen die Dreharbeiten zurhistorischen Abenteuerserie "In 80 Tagen um die Welt", die auf demKlassiker von Jules Verne basiert: Im Jahr 1872 will der englischeGentleman Phileas Fogg gemeinsam mit seinem Butler Passepartout(Ahmed Sylla) in 80 Tagen um die Welt reisen. Begleitet werden diebeiden Abenteurer von der ehrgeizigen Journalistin Abigail Fix, diedarauf hofft, einen Scoop landen zu können.In der Mystery-Serie "Survivors", die voraussichtlich Ende 2019gedreht wird, gerät das Segelboot "Arianna" in einen gewaltigenSturm. Nachdem das Schiff und seine Besatzung ein Jahr langverschwunden waren, taucht es auf offener See wieder auf. Doch vonden zwölf Crew-Mitgliedern sind nur noch sieben am Leben. Es scheint,als hüteten die Überlebenden ein schreckliches Geheimnis.Das Biopic "Leonardo" ist ein weiteres Projekt der EuropeanAlliance. In der achtteiligen Serie wird der Maler und ErfinderLeonardo da Vinci im Florenz des 16. Jahrhunderts festgenommen. Ersteht im Verdacht, etwas mit dem mysteriösen Verschwinden vonCaterina de Cremona zu tun zu haben. Während des Verhörs durchlebt ernoch einmal die wichtigsten Momente seines Lebens und seinerKarriere.In der European Alliance tauschen sich die öffentlich-rechtlichenSender France Télévisions, RAI und ZDF über Koproduktionen für Serienaus. So sollen die bestehenden Prozesse bei internationalenKoproduktionen beschleunigt und redaktionelle sowie produktionellePerspektiven synchronisiert werden.https://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell