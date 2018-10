Europaweite Proteste für eine bienenfreundliche Landwirtschaft - Demonstranten fordern in Berlin eine Neuausrichtung der Agrarpolitik

Berlin (ots) - Bauern, Imker und Ernährungsbewegte demonstrierenheute in ganz Europa gemeinsam für eine bienenfreundlicheLandwirtschaft und eine grundlegende Neuausrichtung der europäischenAgrarpolitik. In Berlin fordern bei der Aktion "Dampf machen für dieAgrarwende" 1.000 Menschen am Brandenburger Tor das Ende desGießkannen-Prinzips."Die EU füllt mit Steuergeld vor allem die Taschen vonAgrarkonzernen, die für Höfesterben, Monokulturen und Artensterbenverantwortlich sind", kritisiert ,Wir haben es satt'-SprecherinSaskia Richartz und verlangt: "Umwelt-, klima- und tierschädlicheLandwirtschaft darf nicht mehr subventioniert werden!" Mit einerüberdimensionalen Strohfrau appelliert das breite Bündnis an diedeutsche Agrarministerin: "Julia Klöckner, lassen Sie sich nicht zurStrohfrau der Agrarindustrie machen!"Hintergrund der europaweiten Proteste unter dem Motto "Good FoodGood Farming" ist die EU-Agrarreform, über die aktuell verhandeltwird. Jahr für Jahr investiert die EU im Rahmen der GemeinsamenEuropäischen Agrarpolitik (GAP) rund 60 Mrd. Euro in den europäischenAgrarsektor. Deutschland entscheidet bei den Verhandlungen maßgeblichdarüber mit, welche Landwirtschaft sich künftig lohnt. In dernächsten Förderperiode muss die Politik die hunderttausendeneuropäischen Bauern, die zukunftsfähig wirtschaften, endlichangemessen unterstützen. Sie sind es, die die Landwirtschaft mitihrer Arbeit Tag für Tag wieder mit Umwelt-, Klima-, Arten- undTierschutz in Einklang bringen.Auf der Kundgebung in Berlin erklären für das ,Wir haben essatt!'-Bündnis:Paula Gioia, Imkerin und Bäuerin aus Brandenburg und aktiv in derArbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL): "Es kann keineZukunft ohne Bienen oder Bäuerinnen und Bauern geben. Denn ohneBienen keine Bestäubung, ohne Bäuerinnen und Bauern kein gesundesEssen. Bei der EU-Agrarreform muss die Politik jetzt dafür sorgen,dass die Agrargelder nur noch bäuerlichen Betrieben zugutekommen, diebienenfreundlich und enkeltauglich ackern. Wir brauchen eineAgrarpolitik, die es jungen Menschen ermöglicht, auf dem Land zuleben und zu arbeiten. In ganz Europa gehen heute Tausende fürlebendige ländliche Räume auf die Straße. Bauernrechte jetzt - auchin der EU-Agrarpolitik!"Trees Robijns vom Naturschutzbund Deutschland (NABU): "DieserHitzesommer war ein Weckruf: Mit Steuermilliarden entwässerte Wiesenund Äcker waren der Trockenheit nicht gewachsen. Mit unseren Insektenverschwinden zudem wichtige Bestäuber für die Lebensmittelerzeugung.Es liegt jetzt an Klöckner und Merkel, in Brüssel den Schalterumzulegen. Wir brauchen eine andere Agrarförderung. Leistungen derLandwirte zum Schutz von Umwelt, Klima, Biodiversität und besserenTierhaltung müssen endlich angemessen honoriert werden. Nur so könnenwir unsere Lebensgrundlagen auf Dauer erhalten."Louise Duhan von Slow Food Deutschland:"Die Artenvielfalt ist das Immunsystem des Planeten. Wir brauchengesunde Lebensmittel, die umwelt- und klimaverträglich erzeugtwerden. Es ist unerträglich, dass die EU mit Steuermilliarden dasArtensterben finanziert. Die Produkte, die unter massivem Einsatz vonGlyphosat und anderen Ackergiften hergestellt werden, dürfen künftignicht mehr mit Steuergeld gefördert werden. Deswegen fordern wir vonJulia Klöckner eine Ernährungspolitik, die sich von Pestizidenunabhängig macht."Hintergrund: Unter dem Motto "Good Food Good Farming" sind rund umden 27. Oktober beim europäischen Aktionstag Zehntausende an über 60Orten in 19 Ländern für gutes Essen und gute Landwirtschaft aktiv.Auch in einer Online-Petition setzen sich schon mehr als 80.000Menschen aus ganz Europa für eine gerechte und ökologischeEU-Agrarreform ein.Am 19./20. November beraten die EU-Agrarminister wieder über dieGAP-Reform, mit dem Ziel schon Anfang 2019 eine erste politischeStellungnahme zu verabschieden. Die zuständigen Ausschüsse imEuropäischen Parlament werden voraussichtlich bis Februar 2019 ihrePositionen vorlegen.Terminhinweis: Am 19. Januar 2019 findet die nächste ,Wir haben essatt!'-Großdemonstration statt. Auftakt ist um 12 Uhr amBrandenburger Tor. Zentrale Themen sind die EU-Agrarreform, eineklimagerechte Landwirtschaft und gutes Essen für alle. WeitereInformationen: www.wir-haben-es-satt.deFotos von der Aktion "Dampf machen" zur kostenfreien Nutzungfinden Sie ab 13:30 Uhr hier: www.wir-haben-es-satt.de/presseFür Rückfragen: Paula Gioia, Arbeitsgemeinschaft bäuerlicheLandwirtschaft, Mobil: 0152-05764591, E-Mail: paula.gioia@eurovia.orgTrees Robijns, Agrarpolitikexpertin beim NaturschutzbundDeutschland (NABU), Mobil: 0173-4726122, E-Mail:Trees.Robijns@NABU.deLouise Duhan, Slow Food Deutschland, Mobil: 0157-88492505, E-Mail:s.sheets@slowfood.dePressekontakt:Christian Rollmann, "Wir haben es satt!"-Pressesprecher, E-Mail:presse@meine-landwirtschaft.de, Tel.: 030-28482438, mobil:0151-51245795Original-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell