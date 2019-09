Europawahlen 2019: Rekordbeteiligung bei jungen Menschen

Brüssel/Berlin (ots) - Stärkster Anstieg der Wahlbeteiligung inder Altersgruppe unter 25 Jahren und bei den 25- bis 39-Jährigen- Mehr Wähler*innen sagen, dass die eigene Stimme in der EU zählt- Lage der Wirtschaft und Umwelt wichtigste ThemenDie hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2019 geht insebsondereauf einen Anstieg der Wahlbeteiligung junger Menschen zurück. Daszeigt die neue Eurobarometer-Umfrage, welche nach der Wahl vomEuropäischen Parlament in Auftrag gegeben wurde.Der Anstieg der Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2019 wurde vorallem von der jüngeren Generation getragen. Insbesondere dieunter-25-Jährigen (+14 Prozentpunkte) sowie die 25- bis 39-Jährigen(+12 Punkte) beteiligten sich häufiger als 2014. Das zeigen dieErgebnisse der neuen Eurobarometer-Umfrage, welche das EuropäischeParlament im Juni 2019 in Auftrag gegeben und am 24. Septemberveröffentlicht hat. Es handelt sich um eine der umfangreichstenöffentlich verfügbaren quantitativen Umfragen zur Europawahl 2019.Die Wahlbeteiligung lag EU-weit bei insgesamt 50,6 % und damit aufdem höchsten Stand seit 1994. 19 Mitgliedstaaten verzeichneten imVergleich zur Europawahl 2014 einen Anstieg der Wahlbeteiligung,insbesondere Polen, Rumänien, Spanien, Österreich, Ungarn undDeutschland sowie auch die Slowakei und Tschechien, wo dieWahlbeteiligung traditionell sehr niedrig ist. Zurückgegangen ist dieWahlbeteiligung in nur 8 Ländern, allerdings um weniger als 3Prozentpunkte. In 5 Ländern herrscht Wahlpflicht: Belgien, Bulgarien,Luxemburg, Zypern und Griechenland."Die deutliche Steigerung der Wahlbeteiligung bei der Europawahlvom vergangenen Mai zeigt, dass die Menschen, insbesondere diejüngeren, ihre demokratischen Rechte schätzen und glauben, dass dieEuropäische Union stärker ist, wenn sie gemeinsam auf ihre Anliegeneingeht", sagte David Sassoli, Präsident des Europäischen Parlaments.Auch der Brexit spielte eine Rolle: 22 % der Befragten gaben an,der anstehende Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU habeihre Entscheidung beeinflusst, sich an der Wahl zu beteiligen.Die Ergebnisse zeigen, dass die Wähler*innen bei der Europawahl2019 auch stärker durch das Gefühl angetrieben wurden, dass es sichbeim Wählen um eine Bürgerpflicht handle. Auch die Überzeugung, dassWahlen etwas verändern können, war stärker vorhanden sowie eineverstärkte Unterstützung der Wähler*innen für die EU. Die wichtigstenThemen im EU-Durchschnitt, die die Wähler*innen zur Beteiligungmotiviert hatten, waren Wirtschaft und Wachstum (44 %) sowie derKlimawandel (37 %). Weitere wichtige Motive waren die ThemenMenschenrechte und Demokratie (37 %), die Zukunft der EU (36 %) undMigration (34 %). Während die Wirtschaft in 16 Mitgliedstaaten daswichtigste Thema für die Wähler*innen war, führte der Klimawandel inacht Ländern die Liste an.In Deutschland war der Umweltschutz und die Bekämpfung desKlimawandels das wichtigste Thema (51 %), gefolgt von Menschenrechtenund Demokratie (42 %) und der Zukunft der EU (42 %)."Bei dieser Wahl haben in zunehmender Zahl jüngere,europafreundlichere und engagiertere Bürgerinnen und Bürger ihreStimme abgegeben. Dies hat die Legitimität des EuropäischenParlaments gestärkt, sowie die Abgeordneten, sei es bei ihrerbaldigen Abstimmung über die neue Europäische Kommission als auch beiihrer Pflicht, diese neue Kommission dann während der nächsten fünfJahre regelmäßig zur Rechenschaft zu ziehen", sagte Sassoli.Mehr als zwei Drittel der Befragten (68 %) in den 28 EU-Staatensind der Ansicht, dass die EU-Mitgliedschaft ihrem Land genutzt hat,der höchste Wert seit 1983. Mehr als die Hälfte der Europäer*innen(56 %) sind sich auch einig, dass ihre Stimme in der EU zählt, einAnstieg von sieben Prozentpunkten von Februar bis März 2019 und daspositivste Ergebnis für diesen Indikator seit 2002.An Aufrufe des Europäischen Parlaments, an der Europawahlteilzunehmen, erinnerten sich 44 % der Befragten. Dieser Wert ist amhöchsten unter den Befragten, die tatsächlich ihre Stimme abgegebenhaben (50 %), aber auch 39 % der Nichtwähler*innen erinnern sich andie Aufrufe des Parlaments. Ein wichtiges Ergebnis der Umfrage ist,dass die gesteigerte Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2019 stärkerauf Bürger*innen zurückging, die nicht regelmäßig wählen würden. Derrelative Anteil der Befragten hingegen, die angaben, dass sie immerzur Wahl gehen, ist im Vergleich zu 2014 um 6 Punkte gesunken.Die Umfrageergebnisse zeigen, wie wichtig die Überzeugung derBürger*innen, dass ihre eigene Stimme in der EU zählt, für ihreBeteiligung an der Europawahl ist.Hinweis:Die Umfrage des Europäischen Parlaments nach der Europawahl wurdeals Eurobarometer-Umfrage 91.5 durchgeführt. 27464 Befragte aus derallgemeinen Bevölkerung ab 15 Jahren wurden von Kantar für dasEuropäische Parlament in allen 28 EU-Mitgliedstaaten persönlichbefragt. Die Fragen zur Wahl wurden nach Befragten im wahlfähigenAlter gefiltert (18+, 16+ in Österreich und Malta und 17+ inGriechenland).Die Fragen wurden nach Befragten im Alter von 18+ Jahren gefiltert(außer 16+ in Österreich und Malta, 17+ in Griechenland). DieBefragungen fanden vom 7. bis 26. 