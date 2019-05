Europawahl in Tschechien und Irland - Wahlkampf in der Schlussphase

BRÜSSEL/DUBLIN/PRAG (dpa-AFX) - Nach den Briten und Niederländern können am zweiten Tag der Europawahl die Iren und Tschechen abstimmen.



In Deutschland und vielen anderen Ländern Europas geht am Freitag zugleich der Wahlkampf in die Schlussphase. Insgesamt können in den 28 EU-Staaten bis zum Sonntag mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte über die 751 Abgeordneten des neuen Europaparlaments mitentscheiden. Eine erste Hochrechnung des Parlaments zum Wahlausgang in ganz Europa wird erst am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr erwartet - nach Schließung der letzten Wahllokale in Italien.

In Irland sind die Wahllokale am Freitag von 8.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Wahlberechtigt sind nach Angaben des EU-Parlaments dort rund 3,7 Millionen Menschen. Nach Schließung der Wahllokale plant Irlands Rundfunkanstalt RTÉ am Abend erste Prognosen.

In Tschechien, wo zwei Tage lang abgestimmt wird, sind die Wahllokale am Freitag von 14.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Die rund 8,5 Millionen Wahlberechtigten können ihre Stimme auch noch am Samstag zwischen 8.00 Uhr und 14.00 Uhr abgeben. Prognosen und Hochrechnungen sind dort nicht geplant, die Ergebnisse werden erst am Sonntagabend veröffentlicht, wenn auch in allen anderen EU-Staaten gewählt wurde.

In mehreren deutschen Städten sind am Freitag große Abschlusskundgebungen geplant. In München wollen am Nachmittag (16.30 Uhr) unter anderem der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz reden. In Bremen, wo am Sonntag auch die Bürgerschaft - also der Landtag des Stadtstaates - gewählt wird, trommelt (um 15.30 Uhr) die SPD für sich. Erwartet werden Spitzenkandidatin Katarina Barley, Bremens Regierungschef Carsten Sieling, die Parteivorsitzende Andrea Nahles sowie Vizekanzler Olaf Scholz.

Die Linke plant ihren Wahlkampfendspurt am Freitag (um 16.00 Uhr) in Berlin: Neben den Spitzenkandidaten Martin Schirdewan und Özlem Demirel wird dort unter anderem Parteichef Bernd Riexinger sprechen. Ebenfalls in der Hauptstadt treten (um 16.30 Uhr) im Wahlkampfendspurt der Grünen die Spitzenkandidaten Ska Keller und Sven Giegold auf, zudem die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck. In Frankfurt/Main ist (um 19.00 Uhr) eine Kundgebung mit AfD-Spitzenkandidat Jörg Meuthen geplant, zur selben Zeit treten in der Stadt FDP-Spitzenkandidatin Nicola Beer und -Parteichef Christian Lindner auf./hei/cmy/ik/DP/he