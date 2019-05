Europawahl in Tschechien begonnen - Populisten in Umfragen vorn

PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien hat am Freitag die Europawahl begonnen.



Die Wahllokale öffneten am frühen Nachmittag um 14.00 Uhr. Die rund 8,5 Millionen Berechtigten können ihre Stimme noch am Samstag bis 14.00 Uhr abgeben. Die Ergebnisse werden erst am Sonntagabend veröffentlicht, nachdem auch alle anderen EU-Staaten abgestimmt haben. Hochrechnungen und Prognosen gibt es nicht.

Mit Spannung wird das Abschneiden der populistischen ANO von Ministerpräsident Andrej Babis erwartet. Die Partei liegt in allen Umfragen mit einer Zustimmung um die 30 Prozent vor. Doch waren am Dienstag Zehntausende gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Anlass der Proteste ist, dass dem Multimilliardär und Unternehmer Babis eine Anklage wegen Betrugs bei EU-Subventionen droht.

In einem in der Zeitung "Lidove noviny" am Freitag veröffentlichten Interview kritisierte der 64 Jahre alte Regierungschef Brüssel scharf: "Es gefällt mir nicht, dass die EU-Kommission Politik macht, dass die großen Staaten die kleinen oft nicht respektieren und dass die Union nach all den Jahren der Integration ihre Mitglieder eher gegeneinander aufhetzt, als zu einer größeren Kooperation beizutragen."/hei/DP/mis