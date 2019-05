Europawahl: Spitzenkandidat Weber (CSU) will Binnengrenzen temporär aufrecht erhalten

Berlin (ots) - Manfred Weber (CSU) hat am Mittwoch imARD-Mittagsmagazin betont, dass die Kontrollen an derdeutsch-österreichischen Grenze nur temporär wären: "Der Traum vomoffenen Europa ist, dass die Grenzkontrollen wieder abgeschafftwerden." Grundvoraussetzung dafür seien aber sichere Außengrenzen.Die CDU/CSU fordert in ihrem Wahlprogramm für die Europawahl, dassdie europäische Grenzagentur FRONTEX zu einer Grenzpolizei ausgebautwird. Weber sagte hierzu: "Wenn wir 10.000 FRONTEX-Beamte bekommen,die wir auch an die Hotspots, also dort wo Schlepperbanden dieeuropäische Grenze attackieren, hinsenden können und die dort fürOrdnung sorgen können, dann ist das machbar." Einschränkend fügteWeber hinzu: "Wir reden von Menschen, die Menschenwürde haben, dieSchutzbedarf haben, deswegen darf Europa, trotz der Entschiedenheitan der Grenze, keine Festung werden."Weber, der auch Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP)für den EU-Kommissionspräsidenten ist, plädierte für einen Mittelweg:"Die zwei Seiten zusammenbringen: entschiedener Grenzschutz undMenschen in Not wirklich zu helfen." Hierzu müsse die Partnerschaftmit den Herkunftsgebieten aufgebaut werden. Das EU-Türkei-Abkommenkönne diesbezüglich auch als Blaupause dienen, um mit denMittelmeeranrainerstaaten in Afrika zu reden.https://www.youtube.com/user/ARDMittagsmagazinPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell