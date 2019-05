Europawahl: Die Partei für Gesundheitsforschung setzt sich für die schnellere Entwicklung wirksamer Medizin gegen Alterskrankheiten ein

Berlin (ots) - Die Partei für Gesundheitsforschung hat nur eineinziges Thema. Sie setzt sich für mehr Forschung gegenAlterskrankheiten ein. Dazu sollen vom EU-Haushalt 30 Mrd. Euro proJahr zusätzlich in diesen Bereich investiert werden.Viel Leid und hohe Kosten durch AlterskrankheitenFast alle Menschen leiden im Alter an mindestens einerAlterskrankheit. Zu den Alterskrankheiten zählen zum Beispiel Krebs,Alzheimer, Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes Typ 2,Makuladegeneration (Erkrankungen der Netzhaut), Arthrose, Osteoporoseund Parkinson. Zur Zeit erkranken mehr als ein Drittel aller Frauenund ca. die Hälfte aller Männer im Laufe ihres Lebens an Krebs(https://www.krankenkassen.de/dpa/167103.html).Zu den häufigsten Erkrankungen des Menschen gehörenHerz-Kreislauf-Erkrankungen, welche vor allem im Alter auftreten. InDeutschland gibt es gegenwärtig fast 1,6 Millionen Demenzkranke. Vonden über 90-Jährigen sind ca. 41 Prozent an einer Demenz erkrankt(http://ots.de/iV7QeA).Zusätzlich zu dem Leid entstehen durch Alterskrankheiten auch hoheKrankheits- und Pflegekosten, die durch den demographischen Wandelimmer weiter ansteigen.Die heutige Wissenschaft hat Möglichkeiten, wirksame Medizin gegenAlterskrankheiten zu entwickelnWissenschaftler sind zuversichtlich, mit dem heutigentechnologischen Fortschritt und neuen Ansätzen wirksame Medizin gegenAlterskrankheiten entwickeln zu können. Denn die Grundlegende Ursachevon Alterskrankheiten ist bekannt. Die WHO schreibt in ihremWeltbericht über Altern und Gesundheit: "Auf biologischer Ebene gehtdas Altern mit einer Vielzahl kumulativer molekularer und zellulärerSchäden einher. Im Laufe der Zeit führen diese Schäden zu einerallmählichen Minderung der physiologischen Reserven, zu einer höherenAnfälligkeit für zahlreiche Krankheiten und zu einem allgemeinenNachlassen der intrinsischen Kapazität des Individuums"(http://ots.de/sKg0xs).Beim Altern entstehen also eine Vielzahl molekularer undzellulärer Schäden, die sich nach und nach ansammeln und im Laufe derZeit zu einer höheren Anfälligkeit für Alterskrankheiten führen.Diese Schäden entstehen u.a. auch durch den normalen Stoffwechsel, sodass man Alterskrankheiten durch eine gesunde Lebensweise, welchegesunde Ernährung, Bewegung und Stressvermeidung beinhaltet, nurhinauszögern aber oft nicht vermeiden kann.Ein Ansatz, gegen Alterskrankheiten vorzugehen, besteht jetztdarin, Medizin zu entwickeln, die diese Schäden repariert oderunschädlich macht. Damit könnten Alterskrankheiten auch vorbeugendbehandelt werden, wenn man die Schäden beseitigt, bevor sie zuAlterskrankheiten führen. Dieser Reparaturansatz wird unter anderemin dem wissenschaftlichen Artikel "The Hallmarks of Aging"(http://ots.de/6A8snv) beschrieben. Zur Entwicklung dieser Medizinstehen den Forschern viele neue Technologien zur Verfügung, wie z.B.CRISPR Geneditierung, induzierte pluripotente Stammzellen oderBioinformatik.Heute wird bereits einiges getanNeben den Investitionen vom Staat und von großen Pharmaunternehmenfliessen auch immer mehr Gelder aus anderen Quellen in Forschung fürwirksame Medizin gegen Alterskrankheiten. Zum Beispiel hat Google2013 die Firma Calico gegründet, die in diesem Bereich forscht. DerAmazon Gründer Jeff Bezos hat viele Millionen Dollar in die Start-UpFirma Unity investiert, welche ein Medikament entwickelt, dasseneszente Zellen aus dem Körper entfernt. Seneszente Zellen sindgealterte Zellen, welche ihre ursprüngliche Funktion verloren habenund den Körper schädigen. Durch das Entfernen von diesen Zellen inMäusen lebten die Tiere nicht nur ca. 30% länger, sondern waren imAlter auch wesentlich gesünder. Unity testet das Medikament bereitsseit 2018 in klinischen Studien in Menschen. Mehrere andereUnternehmen entwickeln ebenfalls Medikamente, die diese seneszentenZellen entfernen.Der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Frau haben 2016verkündet, mehrere Milliarden Dollar in die schulmedizinischeForschung zu investieren, um dazu beizutragen, bis zum Ende desJahrhunderts alle Krankheiten heilbar zu machen. Vor dieserAnkündigung hatten sie sich von vielen führenden Wissenschaftlernbzgl. der Möglichkeiten beraten lassen. Sie wollen Wissenschaftlerund Ingenieure zusammenbringen, Werkzeuge und Technologien entwickelnund die Bewegung vergrößern, die diese Wissenschaft finanziellunterstützt.Der PayPal-Gründer Peter Thiel und der web.de-Gründer MichaelGreve haben beide bereits mehrere Millionen Dollar in diegemeinnützige SENS Forschungsstiftung investiert, die vielÖffentlichkeitsarbeit für die Entwicklung wirksamer Medizin gegenAlterskrankheiten macht und auch ein eigenes Forschungslaborbetreibt.Auch gibt es immer mehr Investoren, die Startups in diesem Bereichfinanzieren. Diese Investitionen sind zwar sehr risikoreich, da dieForschung teilweise noch sehr am Anfang ist. Der Gewinn wäreallerdings bei Erfolg riesig, da diese Medizin weltweit jeder abeinem bestimmten Alter bräuchte. Und abgesehen vom finanziellenGewinn würden die Investoren natürlich auch selbst durch ein längeresgesundes Leben durch diese Medizin profitieren.Vermeidung von Leid und Kosten - Die Entwicklung wirksamer Medizingegen Alterskrankheiten solle noch mehr beschleunigt werdenDie Partei für Gesundheitsforschung setzt sich auf Europaebene füreine mehr als Verdreißigfachung der staatlichen Investitionen indiese Forschung ein. Der Staat habe immer noch mehr Geld alsUnternehmen wie Google und Facebook. Wenn also zusätzlich noch vielmehr staatlich finanzierte Forschung stattfinden würde, könne man dieEntwicklung wirksamer Medizin gegen Alterskrankheiten wahrscheinlichsignifikant beschleunigen, so die Partei. Und zur Zeit gäbe es janoch keine Medizin gegen Alzheimer und andere Alterskrankheiten. Mitden zusätzlichen Investitionen aus dem EU-Haushalt solle einEuropäisches Institut für Alternsforschung geschaffen werden, dassich exklusiv mit der schnelleren Entwicklung wirksamer Medizin gegenAlterskrankheiten beschäftigt, steht im Europawahlprogramm der Parteifür Gesundheitsforschung. Im Rahmen dieses Europäischen Instituts fürAlternsforschung sollen neue staatliche Forschungseinrichtungen inder Europäischen Union gebaut und betrieben, die entsprechendenFachbereiche an den Universitäten ausgebaut und mehr Menschen in denrelevanten Bereichen ausgebildet werden.Alle Menschen würden davon profitieren, da alle Menschen direktoder indirekt von Alterskrankheiten betroffen seien. Auch jungeMenschen wären im Alter auf diese Medizin angewiesen.Im Wahlprogramm heißt es außerdem, dass Europa auch wirtschaftlichin Zukunft sehr davon profitieren würde und zwar durch sinkendeKrankheits- und Pflegekosten und durch Export von Medizin und Wissen.Und von einem wirtschaftlich stärkeren Europa würden alle zusätzlichprofitieren.Eine eigene Partei für dieses Thema sei gerechtfertigt, da diegroßen Parteien noch nicht mehr tunDer Vorsitzende der Partei für Gesundheitsforschung, Felix Werth,erklärt den Sinn und Zweck einer Ein-Themen-Partei in diesem Bereichwie folgt: "Das Thema wird von den meisten Menschen verdrängt, undviele wissen auch noch nichts von den Möglichkeiten, die wir mit derheutigen Wissenschaft haben. Deshalb machen wirÖffentlichkeitsarbeit. Um die Entwicklung wirksamer Medizin gegenAlterskrankheiten zu beschleunigen, müssen sich mehr Menschen dafüreinsetzen. Beim Unterstützungsunterschriften Sammeln für dieWahlteilnahmen haben wir uns bereits mit tausenden Mitbürgern überdieses Thema unterhalten. Fast jeder ist für mehr Forschung in diesemBereich. Aber kaum jemand fordert das aktiv. Zum Beispiel gibt eskeine großen Demonstrationen für mehr Forschung gegenAlterskrankheiten. Und auch die großen Parteien verdrängen das Thema.Die werden das Thema erst verstärkt aufnehmen, wenn sie sehen, dasssie dadurch mehr Stimmen bekommen. Unsere Ein-Themen-Partei gibt denMenschen eine relativ einfache Möglichkeit, die Forschung gegenAlterskrankheiten zu unterstützen, nämlich z.B. durch eine Stimme beider Wahl, durch eine Unterstützungsunterschrift für die Wahlteilnahmeoder durch eine Mitgliedschaft. Weil wir nur ein Thema haben, sehendie großen Parteien, wie wichtig unseren Wählern dieses Thema ist.Und da fast niemand gegen unser Thema ist, würden die großen Parteienes wahrscheinlich verstärkt aufnehmen, sobald wir eine gewisse Anzahlvon Stimmen bekommen. Sie würden durch das Aufnehmen unseres Themaskeine Stimmen verlieren, hätten aber die Chance, einige unsererWähler zu gewinnen.Und schon ab einem Sitz im Europaparlament könnten wir wesentlicheffektiver Öffentlichkeitsarbeit machen und dadurch die Entwicklungwirksamer Medizin gegen Alterskrankheiten noch mehr beschleunigen.Auch könnten wir zusätzlich die anderen Parteien im Europaparlamentdirekt auf unser Thema aufmerksam machen."Die Partei für Gesundheitsforschung war bereits bei fünf Wahlendabei, und bei der Berliner Landtagswahl 2016 erreichte sie 0,5% derZweitstimmen, obwohl sie noch sehr unbekannt ist. Bei derBundestagswahl 2017 erreichte die Partei für Gesundheitsforschung imWahlkreis Berlin-Lichtenberg 1,0% der Erststimmen und 0,8% derZweitstimmen.Im Beirat der Partei sind unter anderem der web.de Gründer MichaelGreve, der jetzt die forever healthy foundation betreibt, derBiogerontologe Dr. Aubrey de Grey und Professor Steve Horvath, deru.a. für die Entdeckung einer epigenetischen Uhr bekannt ist.Europawahlprogramm: http://ots.de/Y9E92PWahlwerbespot zur Europawahl: https://youtu.be/xGKZ6jDVG3wPressefotos: https://parteifuergesundheitsforschung.de/pressefotosAusgewählte Medienberichte über die Partei fürGesundheitsforschung:https://parteifuergesundheitsforschung.de/medienspiegelFür einen Bericht kann man den Spitzenkandidaten Felix Werth beimPlakatieren in Berlin begleiten oder ihn bei einem der geplantenInfostände in Berlin treffen.Für Rückfragen oder Interviews steht die Partei fürGesundheitsforschung jederzeit gerne zur Verfügung. 