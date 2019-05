Europawahl: 30 Mrd. Euro pro Jahr zusätzlich gegen Alterskrankheiten / Pressemitteilung und Einladung zur Pressekonferenz der Partei für Gesundheitsforschung am 14.5. in Berlin-Mitte

Berlin (ots) - Die Partei für Gesundheitsforschung fordert inihrem Europawahlprogramm, vom EU-Haushalt 30 Mrd. Euro pro Jahrzusätzlich in die Forschung für wirksame Medizin gegenAlterskrankheiten zu investieren.Fast jeder leidet im Alter an Alterskrankheiten, wie z.B. Krebs,Alzheimer und Diabetes Typ 2, und mit der aktuellen Wissenschaftbesteht jetzt eine gute Chance, in naher Zukunft wirksame Medizindagegen zu entwickeln. Die Partei für Gesundheitsforschung ist derMeinung, dass es aus ethischer und auch wirtschaftlicher Sicht sehrwichtig ist, die Entwicklung wirksamer Medizin gegenAlterskrankheiten durch wesentlich mehr staatliche Investitionenerheblich zu beschleunigen.Vom EU-Haushalt werden zur Zeit ca. eine Mrd. Euro pro Jahr in dieGesundheitsforschung investiert. Die Partei für Gesundheitsforschungfordert also auf EU-Ebene mehr als eine Verdreißigfachung derstaatlichen Investitionen in die Forschung gegen Alterskrankheiten(eine Erhöhung um mehr als 3000%).Näheres über die Gründe der Forderung steht im Europawahlprogrammder Partei für Gesundheitsforschung unter http://ots.de/Y9E92PDie Partei für Gesundheitsforschung war bereits bei fünf Wahlendabei, und bei der Berliner Landtagswahl 2016 erreichte sie 0,5% derZweitstimmen, obwohl sie noch sehr unbekannt ist. Bei derBundestagswahl 2017 erreichte die Partei für Gesundheitsforschung imWahlkreis Berlin-Lichtenberg 1,0% der Erststimmen und 0,8% derZweitstimmen.Im Beirat der Partei sind unter anderem der web.de Gründer MichaelGreve, der jetzt die forever healthy foundation betreibt, derBiogerontologe Aubrey de Grey und Professor Steve Horvath, der u.a.für die Entdeckung einer epigenetischen Uhr bekannt ist.Wahlwerbespot zur Europawahl: https://youtu.be/xGKZ6jDVG3wPressefotos: https://parteifuergesundheitsforschung.de/pressefotosAusgewählte Medienberichte über die Partei fürGesundheitsforschung:https://parteifuergesundheitsforschung.de/medienspiegelFür einen Bericht kann man den Spitzenkandidaten Felix Werth beimPlakatieren in Berlin begleiten oder ihn bei einem der geplantenInfostände in Berlin treffen. Die Termine für die Infostände werdenauf der Parteiwebseite veröffentlicht (unterhttps://parteifuergesundheitsforschung.de/treffentermine )Zusätzlich sind alle Journalisten herzlich zur Pressekonferenz derPartei für Gesundheitsforschung am 14.05.2019 von 10:00 bis 12:00 Uhrin Berlin-Mitte, Friedrichstr. 79 eingeladen.Für Rückfragen oder Interviews steht die Partei fürGesundheitsforschung jederzeit gerne zur Verfügung.Ansprechpartner: Felix Werth (Vorsitzender der Partei fürGesundheitsforschung und Spitzenkandidat bei der Europawahl)Tel.: 015256074024Email: kontakt@parteifuergesundheitsforschung.deParteiwebseite: www.parteifuergesundheitsforschung.dePressekontakt:Partei für Gesundheitsforschungc/o Felix WerthDietzgenstr. 7013156 BerlinTel.: 015256074024Email: kontakt@parteifuergesundheitsforschung.deParteiwebseite: www.parteifuergesundheitsforschung.deOriginal-Content von: Partei für Gesundheitsforschung, übermittelt durch news aktuell