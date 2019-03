Europawahl 2019: Webseite des Bundeswahlleiters im neuen Gewand

Finanztrends Video zu



Wiesbaden (ots) - Noch 74 Tage sind es bis zum Wahltag der neuntenEuropawahl in Deutschland am 26. Mai 2019. Was muss man tun, um perBriefwahl zu wählen? Wie können Deutsche im Ausland an der Wahl derdeutschen Abgeordneten im europäischen Parlament teilnehmen? Waswürde sich für die im Vereinigten Königreich lebenden Deutschen durchden Brexit ändern? Diese und viele weitere Fragen werden auf derWebseite des Bundeswahlleiters beantwortet. Das umfassendeInformationsangebot rund um die Europawahl 2019 präsentiert sich absofort im neuen Design. Informationen für Wählerinnen und Wählersowie für teilnehmende Parteien und politische Vereinigungen sindjetzt noch besser zugänglich und einfacher auffindbar. Neu sind auchein Countdown bis zum Wahltag sowie die Darstellung anstehenderTermine und Fristen.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot desBundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Büro des Bundeswahlleiters Telefon: 0611 75-4863www.bundeswahlleiter.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell