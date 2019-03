Europawahl 2019: Wahlvorschläge fristgemäß eingereicht

Finanztrends Video zu



Wiesbaden (ots) - Wie der Bundeswahlleiter bekannt gibt, haben biszum Ablauf der Einreichungsfrist am Montag, 04. März 2019, 18:00 Uhr,54 politische Vereinigungen ihre Wahlvorschläge als gemeinsame Listenfür alle Länder zur Teilnahme an der Europawahl 2019 beimBundeswahlleiter eingereicht (Reihenfolge nach Eingang):1. Familien-Partei Deutschlands - FAMILIE -2. PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ - Tierschutzpartei -3. Piratenpartei Deutschland - PIRATEN -4. Graue Panther - Graue Panther -5. Die Grauen - Für alle Generationen - Die Grauen -6. Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL - TIERSCHUTZ hier! -7. Die deutsche Hundepartei8. Ökologisch-Demokratische Partei - ÖDP -9. DER DRITTE WEG - III. Weg -10. Arbeitnehmer und Rentner Union - ARU -11. Internationale Europäische Deutsche Löwen Partei - IEDLP -12. Partei für Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit - PfFGB -13. FREIE WÄHLER - FREIE WÄHLER -14. PAN - die Parteilosen - PAN -15. Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet1870 - ZENTRUM -16. Nationaldemokratische Partei Deutschlands - NPD -17. Wählergemeinschaft für eine repräsentative Volksvertretung - LOS18. DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität undHeimatschutz - DIE RECHTE -19. Partei für Gesundheitsforschung - Gesundheitsforschung -20. Allianz Deutscher Demokraten - AD-Demokraten -21. Die blaue Partei - Blaue #TeamPetry -22. Deutsche Kommunistische Partei - DKP -23. Die Violetten - DIE VIOLETTEN -24. Wohnraum-Verteidigungs-Liga - W-V-L -25. Volt Deutschland - Volt -26. Partei der Humanisten - Die Humanisten -27. Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Volksabstimmung -28. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung undbasisdemokratische Initiative - Die PARTEI -29. Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale - SGP -30. Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD -31. Menschliche Welt - MENSCHLICHE WELT -32. Bündnis Grundeinkommen - BGE -33. PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND - PARTEI FÜR DIE TIERE -34. Europäische Sammelbewegung für die Legalisierung undLiberalisierung von Cannabis - CANNABIS! -35. Neue Liberale - Die Sozialliberalen - NL -36. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE -37. Alternative für Deutschland - AfD -38. Demokratie in Europa - DiEM2539. Freie Demokratische Partei - FDP -40. Ökologische Linke - ÖkoLinX -41. Gartenpartei - Gartenpartei -42. Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit - BIG -43. DIE LINKE - DIE LINKE -44. Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz -Tierschutzallianz -45. Bündnis C - Christen für Deutschland - Bündnis C -46. LigaPLUS - Liga+ -47. V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer -V-Partei³ -48. LKR49. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands - MLPD -50. Bayernpartei - BP -51. Europäische Partei LIEBE - LIEBE -52. Feministische Partei DIE FRAUEN - DIE FRAUEN -53. UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie - UNABHÄNGIGE -54. Demokratie DIREKT! - DIE DIREKTE! -Fünf politische Vereinigungen haben Listen für einzelne Ländereingereicht:1. Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU - in allenLändern außer Bayern2. Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. - CSU - in Bayern3. Sozialliberale Demokratische Partei - SLDP - in Hamburg4. Unu-Tero-Partio (Eine-Erde-Partei) - UTOPIO - in Berlin5. dieKlimaretter - dieKlimaretter - in Baden-WürttembergÜber die Zulassung der eingereichten gemeinsamen Listen für alleLänder und der Listen für einzelne Länder entscheidet derBundeswahlausschuss am 72. Tag vor der Europawahl (§ 14 Absatz 1Europawahlgesetz). Die öffentliche Sitzung des Bundeswahlausschussesfindet daher am Freitag, 15. März 2019, 11:00 Uhr in Berlin imDeutschen Bundestag, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (EingangAdele-Schreiber-Krieger-Straße 1), Raum 3.101 (Anhörungssaal) statt.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot desBundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Büro des BundeswahlleitersTelefon: 0611 75-4863www.bundeswahlleiter.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell