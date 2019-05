Europawahl 2019: Wahlbriefe umgehend absenden

Wiesbaden (ots) - Der Bundeswahlleiter weist alle Briefwählerinnenund -wähler darauf hin, dass die Wahlbriefe mit dem ausgefülltenStimmzettel für die Europawahl spätestens am Wahltag, also amkommenden Sonntag, dem 26. Mai 2019, bis 18:00 Uhr bei derzuständigen Stelle eingegangen sein müssen. Nur dann kann die Stimmefür die Europawahl berücksichtigt werden.Der Bundeswahlleiter empfiehlt allen Briefwählerinnen undBriefwählern, die ihre Briefwahlunterlagen noch nicht ausgefüllt undabgesandt haben, ihre Wahlbriefe umgehend, das heißt heute odermorgen, zur Post zu geben. Es besteht auch die Möglichkeit, denWahlbrief rechtzeitig bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenenAdresse abzugeben oder abgeben zu lassen.Jede Briefwählerin und jeder Briefwähler muss selbst dafür sorgen,dass der Wahlbrief die Wahlbehörden rechtzeitig erreicht. Geht derWahlbrief verspätet ein, bleibt die Stimmabgabe bei der Europawahlunberücksichtigt.Daneben besteht die Möglichkeit, den Wahlschein und dieBriefwahlunterlagen bei der zuständigen Gemeindebehörde in Empfang zunehmen und an Ort und Stelle die Briefwahl auszuüben. DiesesVerfahren kann bei kurzfristiger Abwesenheit am Wahltag zurVermeidung der Postlaufzeiten beim sonst üblichen Versand derBriefwahlunterlagen genutzt werden.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot desBundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Büro des Bundeswahlleiters Telefon: 0611 75-4863www.bundeswahlleiter.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell