Europawahl 2019: Tatkräftiger Einsatz von etwa 609.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern

Bei der 9. Direktwahl zum Europäischen Parlamentam 26. Mai 2019 in Deutschland werden rund 609.000 Wahlhelferinnenund -helfer durch ihren ehrenamtlichen Einsatz zur ordnungsgemäßenDurchführung der Wahl beitragen. Sie bilden das Fundament derSelbstorganisation der Wahl durch das Volk und sind daher diewichtigsten Träger des Wahlverfahrens. Der Bundeswahlleiter bittetdie Bürgerinnen und Bürger, sich für dieses besondere Ehrenamt beiihrer Gemeinde zur Verfügung zu stellen, und dankt allen herzlich,die am 26. Mai 2019 in den Wahlvorständen als Wahlhelferinnen undWahlhelfer unserer Demokratie - und damit uns allen - einen gutenDienst erweisen.Bei der bevorstehenden Europawahl wird es rund 72.000 Urnen- undetwa 15.000 Briefwahlbezirke geben. Die Wahlbezirke werden von denGemeinden so eingeteilt, dass sie für die Wählerinnen und Wählermöglichst gut zu erreichen sind. In jedem Wahllokal und für jedenBriefwahlbezirk gibt es einen Wahlvorstand, der sich aus einerWahlvorsteherin oder einem Wahlvorsteher, einer Stellvertretung unddrei bis sieben Beisitzerinnen beziehungsweise Beisitzernzusammensetzt. Manche Großstädte benötigen für die Durchführung derEuropawahl über 10.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.Der Wahlvorstand organisiert und überwacht die ordnungsgemäßeDurchführung der Wahl und erklärt bei Bedarf den Bürgerinnen undBürgern die Wahlformalitäten. Er zählt nach Schließung des Wahllokalsdie Stimmen aus und meldet das Ergebnis an die Kreis- oderStadtwahlleitung. Diese ermittelt aus den Schnellmeldungen dasvorläufige Wahlergebnis für den Kreis oder die Stadt und teilt ihrErgebnis der Landeswahlleitung mit. Die Landeswahlleitung wiederummeldet die eingehenden Kreis- und Stadtwahlergebnisse sofort undlaufend dem Bundeswahlleiter weiter, der daraus das vorläufigeWahlergebnis für ganz Deutschland ermittelt.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot desBundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.