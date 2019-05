Europawahl 2019: Medienstatements und -termine des Bundeswahlleiters

Wiesbaden (ots) -Der Bundeswahlleiter wird für die Medien zur Europawahl am 26. Mai2019 wieder einen umfassenden Service anbieten. In der Westlobby aufder Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages in Berlin sind zweiMedienstatements des Bundeswahlleiters vorgesehen:* Am Wahltag (26. Mai) wird der Bundeswahlleiter gegen 15:30 Uhr das"Zwischenergebnis zur Wahlbeteiligung am Wahltag bis 14:00 Uhr"bekanntgeben.* Das vorläufige amtliche Ergebnis wird voraussichtlich in den frühenMorgenstunden des 27. Mai feststehen. Unmittelbar nach derFeststellung wird das Ergebnis mittels Pressemitteilung verbreitetund vom Bundeswahlleiter bekanntgegeben. Zudem stehen ab diesemZeitpunkt ausführliche Ergebnisse im Internetangebot desBundeswahlleiters zur Verfügung. Sollte seitens der Medien derEinsatz von Übertragungstechnik geplant sein, wird empfohlen, dies imVorfeld mit der Pressestelle des Bundeswahlleiters abzusprechen.Achtung! Medienvertreter benötigen für die Berichterstattung aus demReichstagsgebäude eine generelle Akkreditierung. Hinweise dazu unter:http://www.bundestag.de/presse/akkreditierung/index.htmlBegegnung von Bundespräsident und Bundeswahlleiter am Wahlsonntag,Besuch in WahllokalenAm Wahltag wird der Bundespräsident in Begleitung desBundeswahlleiters und der Landeswahlleiterin für Berlin, Frau Dr.Petra Michaelis, um 10.30 Uhr die Erich-Kästner-Grundschule,Bachstelzenweg 2-8, 14195 Berlin (Dahlem), für seine Stimmabgabeaufsuchen. Nach der Stimmabgabe und nach einem Medienstatement desBundespräsidenten wird dem Wahlvorstand des Wahllokals in derErich-Kästner-Grundschule durch den Bundeswahlleiter -stellvertretend für alle Wahlvorstände in Deutschland - für denehrenamtlichen Einsatz gedankt. Anschließend steht auch derBundeswahlleiter den Medien zur Verfügung.Achtung! Der Termin zusammen mit dem Bundespräsidenten istakkreditierungspflichtig.* Die Akkreditierungsfrist endet am Donnerstag, 23. Mai 2019, 12.00Uhr.* Journalistinnen und Journalisten melden sich bitte unter Angabe vonName, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Medium beimBezirkswahlamt Steglitz-Zehlendorf an. Ansprechpartner ist HerrMarcus Hollmann, E-Mail: marcus.hollmann@ba-sz.berlin.de, Tel.: 03090299-4100.* Medieneinlass in der Schule ist am Wahltag von 9.30 bis 10.00 Uhr.* Es gelten keine Jahresakkreditierungen des Bundespresseamts.Nach diesem Termin wird der Bundeswahlleiter in Begleitung desLandeswahlleiters für Brandenburg, Herrn Bruno Küpper, um 12:30 Uhrin Potsdam das Wahllokal in der Schule des Zweiten Bildungsweges"Heinrich von Kleist", Friedrich-Ebert-Straße 17, 14467 Potsdambesuchen.Erreichbarkeit der Pressestelle des Bundeswahlleiters:* bis zum 24. Mai und ab dem 27. Mai 2019 in WiesbadenTelefon: 0611 75-3444Telefax: 0611 75-3976E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.de* am 25. und 26. Mai 2019 in Berlin(bis zur Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Ergebnisses,voraussichtlich am frühen Morgen des 27. Mai 2019)Telefon: 030 227-40008Mobil: 0151 50434106Telefax: 030 227-46003E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deInterviewwünsche können - bei zeitlicher Verfügbarkeit desBundeswahlleiters und seiner Stellvertreterin sowie in Absprache mitdem vor Ort anwesenden Pressesprecher - am Wahltag bis 18:00 Uhr inder Westlobby des Reichstagsgebäudes erfüllt werden. Einerechtzeitige terminliche Abstimmung hierzu ist über die obengenannten Telefonnummern erforderlich.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot desBundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zufinden.Weitere Auskünfte gibt:Pressestelle des BundeswahlleitersTelefon: 0611 75-3444E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell