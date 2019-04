Europawahl 2019: Hinweise für blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte und zum barrierefreien Wählen

Wiesbaden (ots) - Bei der Europawahl 2019 können blinde undsehbehinderte Wahlberechtigte ihre Stimme mithilfe vonStimmzettelschablonen eigenständig und ohne Unterstützung einerVertrauensperson abgeben. Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, werdendie Stimmzettelschablonen kostenlos von den Landesvereinen desDeutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes e.V. (DBSV)ausgegeben.Stimmzettelschablonen werden bundesweit seit der Bundestagswahl2002 und der Europawahl 2004 angeboten. Die Herstellungskosten werdenden Blindenvereinen durch die Bundesregierung erstattet.Als Orientierungshilfe für blinde und sehbehinderte Wählerinnenund Wähler sind alle Stimmzettel einheitlich in der rechten oberenEcke gelocht oder gestanzt. An der Stimmzettelschablone ist dazupassend die rechte obere Ecke abgeschnitten. Mit jeder Schablonewerden Begleitinformationen zum Aufbau der Schablone und zumStimmzettel ausgegeben, je nach Landesverband in Punktschrift, alsAudio-CD, im DAISY-Format oder in Großdruck. So können Blinde undSehbehinderte am Wahltag in der Wahlkabine oder vorher per Briefwahlselbstständig ihren Stimmzettel ausfüllen. Wer im Wahllokal wählt,sollte allerdings die Wahlschablone wieder mit nach Hause nehmen,damit das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt.Wer mit einer Stimmzettelschablone wählen möchte, kann diese -auch ohne Mitglied in einem Blindenverein zu sein - bei denLandesvereinen des DBSV anfordern (siehe Liste am Ende dieserPressemitteilung). Wichtig: Da es in jedem Bundesland unterschiedlichgroße Stimmzettel geben kann und die wählbaren Parteien nicht nurBundes- sondern auch Landeslisten haben, muss die Wahlschablone mitdem dazugehörigen Informationsmaterial bei dem örtlich zuständigenDBSV-Landesverein angefordert werden.Für Wahlberechtigte mit Mobilitätseinschränkungen ist derbarrierefreie Zugang zum Wahlraum besonders wichtig. Auf derWahlbenachrichtigung wird darüber informiert, ob der Wahlraumbarrierefrei zugänglich ist und wo Informationen über barrierefreieWahlräume und Hilfsmittel erhältlich sind. Ist der auf derWahlbenachrichtigung benannte Wahlraum nicht barrierefrei, könnenBetroffene einen Wahlschein beantragen und damit in einem anderen,barrierefreien Wahlraum im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, indem der Wahlschein ausgestellt ist, wählen. Selbstverständlichbesteht immer die Möglichkeit, per Briefwahl zu wählen.Wer nicht oder nicht ausreichend lesen kann oder wegen einerkörperlichen Beeinträchtigung daran gehindert ist, selbst denStimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder in die Wahlurne zuwerfen, kann sich im Wahllokal oder bei der Briefwahl durch eineandere Person unterstützen lassen. Die Hilfsperson kann frei bestimmtwerden. So können beispielsweise auch Mitglieder des Wahlvorstandesbei der Stimmabgabe helfen. Soweit erforderlich, darf die Hilfspersongemeinsam mit dem Wähler oder der Wählerin die Wahlkabine aufsuchen.Sie darf aber nur die Wünsche des Wählers oder der Wählerin erfüllenund ist verpflichtet, ihre dadurch erlangten Kenntnissegeheimzuhalten.Verschiedene Landesverbände des DBSV stellen für blinde undsehbehinderte Wahlberechtigte auf Anforderung kostenlosStimmzettelschablonen zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie imInternetangebot des Bundeswahlleiters.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot desBundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Büro des BundeswahlleitersTelefon: 0611 75-4863 www.bundeswahlleiter.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell