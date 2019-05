Europawahl 2019: Hinweise für Briefwählerinnen und Briefwähler - jetzt Antrag stellen

Wiesbaden (ots) - Europawahl 2019: Hinweise für Briefwählerinnenund Briefwähler - jetzt Antrag stellenEine Teilnahme an der diesjährigen Europawahl kann einerseitsdurch persönliche Stimmabgabe im Wahllokal erfolgen, andererseitsaber auch durch Briefwahl. Der Antrag auf Briefwahl sollte so schnellwie möglich gestellt werden, damit die Unterlagen rechtzeitigeintreffen.Wer bei der Europawahl 2019 seine Stimme per Briefwahl abgebenmöchte, muss bei seiner Gemeinde schriftlich oder mündlich -allerdings nicht telefonisch - einen Antrag auf Erteilung einesWahlscheins stellen. Der Antrag kann auch über das gegebenenfallsvorgehaltene Online-Formular im Internet-Angebot der Gemeindebehördegestellt werden. Sofern sich ein entsprechender QR-Code auf derWahlbenachrichtigung befindet, kann dieser zur Antragstellung genutztwerden. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss eineentsprechende schriftliche Vollmacht vorlegen. Ein Vordruck für denAntrag befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, diealle im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bisspätestens zum 5. Mai erhalten haben sollten.Wahlschein und Briefwahlunterlagen können bis zum Freitag vor derWahl, das heißt bis zum 24. Mai 2019 bis 18:00 Uhr beantragt werden,in besonderen Ausnahmefällen (zum Beispiel bei nachgewiesenerkurzfristiger Erkrankung) auch noch bis zum Wahltag, dem 26. Mai 2019bis 15:00 Uhr. Wer seinen Antrag im Wahlamt abgibt, erhält dieBriefwahlunterlagen sofort und kann noch im Wahlamt seine Stimmeabgeben.Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen im roten Wahlbriefumschlagmüssen spätestens bis zum Wahltag, dem 26. Mai 2019 bis 18:00 Uhr beider auf dem Umschlag angegebenen Gemeindebehörde eingehen. Spätereingegangene Wahlbriefe können in der Stimmenauszählung nicht mehrberücksichtigt werden. Um den rechtzeitigen Eingang sicherzustellen,sollte der Wahlbrief in Deutschland spätestens drei Werktage vor derWahl, also am Donnerstag, dem 23. Mai 2019, abgesandt werden.Briefwählerinnen und -wähler können ihren Wahlbrief auch direkt beider auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Adresse abgeben oderabgeben lassen. Auch hier tragen die Wahlberechtigten dieVerantwortung für den rechtzeitigen Zugang.Das Wahlrecht darf auch bei Briefwahl nur persönlich und geheimausgeübt werden. Wer nicht lesen kann oder durch körperlicheBeeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zufalten und in den Wahlumschlag zu legen, kann hierfür - unterBeachtung bestimmter Vorgaben, die auf dem Wahlschein und imMerkblatt zur Briefwahl aufgeführt sind - eine andere Person um Hilfebitten.Weitere Hinweise zur Briefwahl enthält auch das Merkblatt, das denBriefwahlunterlagen beigefügt ist sowie der Internetauftritt desBundeswahlleiters unter www.bundeswahlleiter.de, Pfad: Europawahl→ 2019 → Informationen für Wähler → Briefwahl.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot desBundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Büro des Bundeswahlleiters Telefon: 0611 75-4863www.bundeswahlleiter.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell