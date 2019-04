Berlin (ots) -Bei der vergangenen Europawahl lag die Wahlbeteiligung inDeutschland bei nur 48 Prozent. Spitzenreiter der 402 Wahlkreise wardie Südwestpfalz mit 67 Prozent. Um die Wahlbeteiligung in diesemJahr bundesweit zu steigern, startet heute die Initiative "nebenanfür Europa". Sie ruft dazu auf, der Ort mit den meisten Stimmen beider Europawahl zu werden - mit dem interaktiven "wählerzähler".Jeder von uns kann etwas ganz Konkretes für Europa tun - nebenanin seinem Wahllokal. Auf der Website www.nebenan-fuer-europa.de kannman mithilfe des sogenannten "wählerzähler" ganz einfachherausfinden, wie hoch die Wahlbeteiligung im eigenen Ort bei dervergangenen Europawahl war - im Vergleich zu allen anderenWahlkreisen und zum Bundesdurchschnitt. Dies soll die Bürger*innenmotivieren, den Platz des eigenen Ortes in diesem Ranking zuverbessern. Hierfür kann man auf der Website beispielsweisekostenlose Postkarten bestellen, um seinen Nachbar*innen einenkleinen Wahl-Aufruf in den Briefkasten zu werfen.Gestartet wurde die Initiative von der nebenan.de Stiftung, diesich für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzt, in Kooperation mitder Stiftung Mercator, die sich unter anderem im Themenbereich Europaengagiert. Der wählerzähler wurde in Zusammenarbeit mit derdpa-infocom entwickelt und kann kostenlos in Webseiten eingebettetwerden. Ziel der Initiative "nebenan für Europa" ist es, möglichstviele Bürger*innen in Deutschland für die Europawahl zu mobilisieren,um dadurch die Demokratie zu stärken."Wir wollen mit unserer Initiative zu drei Schritten motivieren:wissen, wählen, weitersagen. Schließlich soll man sich nicht nur überdie Europawahl informieren können und selbst wählen gehen, sondernauch möglichst viele Nachbarn mitbringen. Wir sind sehr gespannt,welcher Ort nach der Wahl die meisten Stimmen für Europa abgegebenhaben wird."Sebastian Gallander, Geschäftsführer der nebenan.de Stiftung"Viele Menschen spüren zwar eine persönliche Verbindung zu ihremOrt, aber nicht zu Europa. Hier wollen wir eine Brücke bauen. Denndie drängenden globalen Probleme lassen sich nur dann bewältigen,wenn die Länder in Europa zusammenstehen - wie Nachbarn in einem Ort.Hierfür braucht es ein starkes Europaparlament, das durch eine hoheWahlbeteiligung gestützt wird."Michael Schwarz, Geschäftsführer der Stiftung MercatorAnmerkung für Redaktionen zur kostenlosen Nutzung deswählerzählers: Sie können den wählerzähler kostenlos in Ihre Websiteintegrieren und für Ihre Bedürfnisse anpassen. Das Design passt sichallen Device-Größen automatisch an. Sie können alle Klicks innerhalbder Applikation IVW-konform tracken. Die Share-Funktion erzeugt einenBacklink zu Ihrem Portal und steigert Ihre Reichweite. Entwickeltwurde der wählerzähler in Zusammenarbeit mit der dpa-infocom. Dennotwendigen Embed-Code erhalten Sie über denhttp://dpaq.de/waehlerzaehler.Eine Initiative der nebenan.de Stiftung in Kooperation mit demEuropäischen Parlament und gefördert durch die Stiftung Mercator.Über die nebenan.de StiftungDie nebenan.de Stiftung ist die gemeinnützige Tochterorganisationdes Berliner Sozialunternehmens Good Hood GmbH, das dieNachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördertkonkretes, freiwilliges Engagement in Nachbarschaft und Gesellschaftund leistet so einen Beitrag gegen Vereinsamung und gesellschaftlicheSpaltung - für ein menschliches, solidarisches und lebendigesMiteinander. Neben dem Tag der Nachbarn vergibt die Stiftung jährlichden Deutschen Nachbarschaftspreis, der besonders engagierteNachbarschaftsinitiativen würdigen und sie zugleich bekannt machensoll, um andernorts zur Nachahmung anzuregen. Die Kampagne Nebenanfür Europa soll Menschen mobilisieren, vor Ort zur Europawahl zugehen, um dadurch der Demokratie und Europa den Rücken zu stärken.Die nebenan.de Stiftung kooperiert mit einem großen Netzwerk ausPartnern in ganz Deutschland und ist Mitglied im BundesverbandDeutscher Stiftungen. www.nebenan-stiftung.deÜber die Stiftung MercatorDie Stiftung Mercator ist eine private, unabhängige Stiftung. Siestrebt mit ihrer Arbeit eine Gesellschaft an, die sich durchWeltoffenheit, Solidarität und Chancengleichheit auszeichnet. Dabeikonzentriert sie sich darauf, Europa zu stärken, den Bildungserfolgbenachteiligter Kinder und Jugendlicher insbesondere mitMigrationshintergrund zu erhöhen, Qualität und Wirkung kulturellerBildung zu verbessern, Klimaschutz voranzutreiben und Wissenschaft zufördern. Die Stiftung Mercator steht für die Verbindung vonwissenschaftlicher Expertise und praktischer Projekterfahrung. Alseine führende Stiftung in Deutschland ist sie national wieinternational tätig. Dem Ruhrgebiet, der Heimat der Stifterfamilieund dem Sitz der Stiftung, fühlt sie sich besonders verpflichtet.www.stiftung-mercator.dePressekontakt:Friederike Sandow / presse@nebenan-stiftung.de /Tel: 030 - 346 55 77 62Original-Content von: nebenan.de Stiftung gGmbH, übermittelt durch news aktuell