Europawahl 2019: Frist zur Berichtigung der Wählerverzeichnisse läuft aus

Wiesbaden (ots) - Um ihr Wahlrecht wahrnehmen zu können, müssenPersonen, die bisher nicht im Wählerverzeichnis eingetragen waren,persönlich Einspruch nach § 21 EuWO gegen die Richtigkeit desaktuellen Wählerverzeichnisses einlegen oder einen persönlichenAntrag nach § 17 (Deutsche) oder § 17a (Unionsbürgerinnen undUnionsbürger) der Europawahlordnung (EuWO) zur Aufnahme in dasWählerverzeichnis ihrer Gemeinde stellen. Wie der Bundeswahlleitermitteilt, gilt dies auch für Menschen mit Betreuung in allenAngelegenheiten und wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischenKrankenhaus untergebrachte Straftäter, die nach dem Urteil desBundesverfassungsgerichts vom 15. April nun auch an der Europawahl2019 teilnehmen können.Fristen für Anträge laufen ausEinspruch gegen das Wählerverzeichnis - dies betrifft die meistender betroffenen Wahlberechtigen - kann vom 6. bis 10. Mai 2019eingelegt werden. Die Frist für den Eingang der Anträge läuft bereitsam 5. Mai 2019 ab.Antragsformulare im Informationsangebot des BundeswahlleitersEin Muster sowohl für Einsprüche wie für Anträge für Deutsche oderdas erforderliche Antragsformular für Unionsbürgerinnen undUnionsbürger sowie weitere Informationen zum Vorgehen finden sich imInformationsangebot des Bundeswahlleiters unterwww.bundeswahlleiter.de.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot desBundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.