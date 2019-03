Europawahl 2019: Der Bundeswahlausschuss lässt 41 Parteien und sonstige politische Vereinigungen zu

Finanztrends Video zu



Wiesbaden/Berlin (ots) - Der Bundeswahlausschuss hat am 15. März2019 in öffentlicher Sitzung 41 Parteien und sonstige politischeVereinigungen mit gemeinsamen Listen für alle Länder oder mit Listenfür ein Land zur Europawahl am 26. Mai 2019 zugelassen. Im Einzelnenhandelt es sich um die folgenden Parteien und sonstigen politischenVereinigungen (Kurzbezeichnung in Klammern) in der Reihenfolge desEingangs ihrer Wahlvorschläge.Mit gemeinsamen Listen für alle Länder wurden zugelassen:1. Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE)2. PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)3. Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)4. Graue Panther (Graue Panther)5. Die Grauen - Für alle Generationen (Die Grauen)6. Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL(TIERSCHUTZ hier!)7. Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)8. DER DRITTE WEG (III. Weg)9. FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)10. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)11. DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität undHeimatschutz (DIE RECHTE)12. Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)13. Deutsche Kommunistische Partei (DKP)14. Die Violetten (DIE VIOLETTEN)15. Volt Deutschland (Volt)16. Partei der Humanisten (Die Humanisten)17. Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung (Volksabstimmung)18. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderungund basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)19. Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP)20. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)21. Menschliche Welt (MENSCHLICHE WELT)22. Bündnis Grundeinkommen (BGE)23. PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND (PARTEI FÜR DIE TIERE)24. Neue Liberale - Die Sozialliberalen (NL)25. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)26. Alternative für Deutschland (AfD)27. Demokratie in Europa - DiEM2528. Freie Demokratische Partei (FDP)29. Ökologische Linke (ÖkoLinX)30. Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG)31. DIE LINKE (DIE LINKE)32. Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz(Tierschutzallianz)33. Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C)34. LKR35. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)36. Bayernpartei (BP)37. Europäische Partei LIEBE (LIEBE)38. Feministische Partei DIE FRAUEN (DIE FRAUEN)39. Demokratie DIREKT! (DIE DIREKTE!)Mit Listen für einzelne Länder wurden zugelassen:1. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)- in allen Ländern außer Bayern -2. Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)- in Bayern -Die Stimmzettel zur Europawahl werden deshalb in allenBundesländern jeweils 40 Wahlvorschläge enthalten.Weitere Auskünfte gibt:Büro des BundeswahlleitersTelefon: 0611 75-4863www.bundeswahlleiter.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell