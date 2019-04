Europawahl 2019: 1.380 Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl

Wiesbaden (ots) - Bei der Europawahl am 26. Mai 2019 bewerben sichinsgesamt 1.380 Kandidatinnen und Kandidaten um die derBundesrepublik Deutschland zugewiesenen 96 Parlamentssitze. Daruntersind 479 Frauen (Anteil: 34,7 %). Dies hat Bundeswahlleiter Dr. GeorgThiel heute im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin mitgeteilt.Der Bundeswahlleiter rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, an derEuropawahl am 26. Mai 2019 teilzunehmen. Er betonte die besondereBedeutung der Europawahl für die Einflussnahme der Bürgerinnen undBürger auf politische Entscheidungen in der Europäischen Union.Bei der Europawahl 2019 treten insgesamt 41 Parteien und sonstigepolitische Vereinigungen mit gemeinsamen Listen für alle Bundesländerbeziehungsweise mit Listen für einzelne Länder an. Die Stimmzettelenthalten in jedem Bundesland 40 Wahlvorschläge.Nähere Informationen zu den zugelassenen Wahlvorschlägen und denzur Wahl stehenden Bewerberinnen und Bewerbern beziehungsweiseErsatzbewerberinnen und Ersatzbewerbern enthält die Veröffentlichung"Die Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber für die Wahl zum EuropäischenParlament aus der Bundesrepublik Deutschland 2019". Sie beinhaltetunter anderem ein Namensverzeichnis aller Bewerberinnen und Bewerberwie auch der Ersatzbewerberinnen und -bewerber sowie zusammenfassendeÜbersichten, etwa zum Frauenanteil, zum Alter und zu denBerufsgruppen der Kandidatinnen und Kandidaten.Die Veröffentlichung steht kostenlos als PDF-Datei imInternetangebot des Bundeswahlleiters zum Download bereit unter:www.bundeswahlleiter.de, Pfad: Europawahlen --> 2019 -->PublikationenDie Daten zu den Wahlbewerberinnen und -bewerbern stehen imInternetangebot des Bundeswahlleiters zur Verfügung unter:www.bundeswahlleiter.de, Pfad: Europawahlen --> 2019 --> Parteien undWahlbewerberDie vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot desBundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Büro des Bundeswahlleiters Telefon: 0611 75-4863www.bundeswahlleiter.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell